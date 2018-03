OutSystems introduceert Technology Alliances Program

OutSystems lanceert een nieuw Technology Alliances Program, waarmee het wil inspelen op de groei van het low-code ecosysteem. Het programma helpt de initiatieven van OutSystems-klanten te versnellen. Ook biedt het een verbeterslag voor de gebouwde applicaties door gecertificeerde integraties met technologieën van derden.

Het Technology Alliances Program komt voort uit de community-marktplaats OutSystems Forge, die toegang biedt tot meer dan 1500 voorgeprogrammeerde functionaliteiten voor applicaties. Deelnemende bedrijven krijgen bij het nieuwe programma toegang tot de technische resources van OutSystems’ gezamenlijke marketingmogelijkheden en -functionaliteiten. Daarnaast draagt het programma bij aan een snelle go-to-market waarmee klantadoptie en succes wordt gestimuleerd.

Het bedrijf geeft aan de kans te zien om met belangrijke technologiepartners samen te werken, zodat klanten verder geholpen worden bij het snel ontwikkelen van web- en mobiele applicaties die hun zakelijke uitdagingen op nieuwe manieren oplossen. Vorig jaar groeide het channel-programma van OutSystems door. Het aantal partners in het programma dat branchekennis en lokale leveringscapaciteiten biedt komt momenteel uit op 245.

Hierbij maakt OutSystems onderscheid tussen Global Partners, Elite Partners en Certified Partners. In de eerste categorie treffen we bijvoorbeeld Atos, Deloitte, KPMG en PwC aan. Partners uit de tweede en derde categorie zijn bijvoorbeeld DreamCloud en Capgemini. In 2017 traden onder andere UST Global, Levvel en Atos toe. Op de website wordt de mogelijkheid geboden om toe te treden tot het partnernetwerk.

Resultaten

Samen met dergelijke partners werden afgelopen jaar grote projecten uitgerold, iets wat OutSystems als één van de hoogtepunten ziet van 2017. Dat maakte het bedrijf bekend tijdens de resultaten over het afgelopen jaar. OutSystems noteerde een omzetgroei van 63 procent vanwege de toenemende adoptie van low-code. Specifieke financiële cijfers zijn er overigens niet.