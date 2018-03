‘Te snelle cloud-migratie leidt tot security-risico’s’

Organisaties houden bij een versnelde migratie naar de cloud te weinig rekening met de risico’s. Dat stelt 70 procent van de cybersecurity-professionals die voor grote organisaties werken in een onderzoek dat Palo Alto Networks liet uitvoeren. Deelnemende professionals vestigen zich in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Zweden, de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië.

Het onderzoek is gebaseerd op bedrijven die hun data, applicaties en servicebehoeften actief migreren naar de cloud. Palo Alto Networks ziet de uitkomsten als een teken dat security-professionals weten dat zij veel meer moeten doen om de snelheid van de cloud-business bij te houden, maar dat security te vaak wordt gezien als een remmer van de business wanneer nieuwe applicaties en diensten worden aangenomen.

Resultaten

Meer dan de helft (54 procent) geeft aan dat er een gebrek aan afstemming is tussen hen en de rest van de organisatie als het gaat om cloud en security, en de rol van cybersecurity bij het succesvol maken van de cloud-migratie. Hoewel 64 procent beweert dat security een topprioriteit is bij de migratie naar de public cloud, is minder dan de helft van de respondenten ervan overtuigd dat hun security in de public cloud goed werkt. Dit geldt zelfs bij gevoelige sectoren als de financiële dienstverlening.

Slechts 13 procent kon tijdens de migratie een consistente, bedrijfsgerichte cybersecurity in de cloud(s), netwerken en endpoints behouden. Op dit moment maakt nog ongeveer de helft (49 procent) gebruik van verschillende tools en een gesegmenteerde aanpak voor security. Zij zouden echter liever dezelfde consistente zichtbaarheid, controle en bevoegdheid over cybersecurity in alle gebieden zien. De professionals voelen zich tevens onvoldoende geraadpleegd over cloud-security en willen meer controle.

Het onderzoek benadrukt ook enkele verschillen tussen landen. Zo ziet 80 procent van de respondenten van organisaties in Frankrijk bijvoorbeeld dat de migratie naar de cloud sneller gaat dan de ontwikkeling van cybersecurity. Organisaties in Nederland (54 procent), Duitsland (64 procent) en het Midden-Oosten (66 procent) zien deze trend niet. Palo Alto Networks concludeert dan ook dat de cloud het gebruik van IT verandert.