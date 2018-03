Gegevens van 50 miljoen Facebook-gebruikers gestolen

Het bedrijf Cambridge Analytica, dat zich bezighoudt met data analytics, heeft de privégegevens van meer dan 50 miljoen Facebook-gebruikers buitgemaakt. Deze data zijn vervolgens gebruikt om methodes te ontwikkelen voor de ondersteuning van de verkiezingscampagne van Donald Trump, in de strijd om het presidentschap in 2016.

Dat bericht onder meer The New York Times. Het berijf zou ook een rol gespeeld hebben bij de Brexit. Facebook besluit naar aanleiding van de berichtgeving dat Cambridge Analytica en moederbedrijf Strategic Communication Laboratories (SCL) niet langer welkom zijn op het sociale netwerk. De praktijken zijn namelijk in strijd met de data privacy-richtlijnen.

Op basis van de Facebook-gegevens stelde Cambridge Analytica nauwkeurige gebruikersprofielen op, die langer bewaard werden dan toegestaan. Bovendien zijn de 50 miljoen profielen zonder de toestemming van de gebruikers gekopieerd. Het verkrijgen van de gegevens zou gebeurd zijn in opdracht van Steve Bannon, een campagneleider van Trumps verkiezingsteam.

Methode

Door middel van de app thisisyourdigitallife werd de informatie gestolen. Deze beloofde gebruikers op basis van hun profiel inzicht te geven in hun persoonlijkheid. Zeker 270.000 Facebookers zouden gebruikgemaakt hebben van deze dienst, al gaan klokkenluiders ervan uit dat het daadwerkelijke aantal hoger uitkomt. Ook de gegevens van vrienden werden hierbij binnengehaald. Zo kan het daadwerkelijke aantal gestolen data uitkomen op meer dan 50 miljoen.

Het gaat hierbij dan ook om één van de grootste datalekken uit de geschiedenis van Facebook. De 50 miljoen gebruikers kregen op basis van de data persoonlijke advertenties. Cambridge Analytica ontving een miljoeneninvestering vanuit het republikeinse kamp. Daarnaast wordt ook de Britse politieke partij UKIP gekoppeld aan het bedrijf, die campagne voerde voor het terugtrekken van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

De informatie werd volgens de berichtgeving begin 2014 vergaard. De 50 miljoen profielen zouden ongeveer een derde van de actieve Noord-Amerikaanse vertegenwoordigen. Dit is goed voor ongeveer een kwart van de potentiële stemmers in de Verenigde Staten. Zo heeft Trump via Facebook meer kiezers bereikt dan concurrent Hillary Clinton.