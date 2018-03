‘Kaspersky bouwt Europees datacenter om spionage-kritiek af te zwakken’

Het vanuit Moskou werkende Kaspersky Lab ligt de afgelopen maanden onder vuur, vooral vanuit westerse regeringen. De firma wordt ervan beschuldigd mee te werken aan spionage door de Russische overheid, door achterdeurtjes in te bouwen in zijn antivirussoftware. In een poging die kritiek af te zwakken, is Kaspersky van plan een datacenter in Zwitserland te openen.

Dat meldt persbureau Reuters op basis van interne documenten die het in kon zien. Het datacenter wordt geopend in reactie op de acties die in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Litouwen genomen zijn. In die landen werd het gebruik van Kaspersky-producten door overheidsdiensten verboden.

Transparantie voorop

Diverse bronnen met kennis van de zaak laten aan Reuters weten dat de beschuldigingen van spionage een directe aanleiding vormden voor het openen van de nieuwe datacenters. Tegelijk was dat niet de enige factor die meewoog. Een van de anonieme bronnen verlegt de reden: “De wereld verandert. Er is meer balkanisering en protectionisme.”

In een statement aan Reuters laat Kaspersky weten: “Om de beloftes van ons Global Transparency Initiative verder in te lossen, finaliseren we momenteel de plannen voor de opening van ons eerste transparantiecentrum, dat in Europa gevestigd zal zijn.”

“We begrijpen dat, in een tijd van geopolitieke spanningen, in combinatie met een steeds complexer landschap van cyberbedreigingen, mensen vragen hebben en die willen we beantwoorden”, laat het bedrijf verder weten. De bedoeling is om ook in Azië en de Verenigde Staten transparantiecentra te openen.

Mogelijk problemen

Het werk aan het Zwitserse centrum begint naar het schijnt “binnen enkele weken” en moet in 2020 afgerond worden. Het plan zou persoonlijk goedgekeurd zijn door CEO en oprichter Eugene Kaspersky, die het project de komende maanden zal aankondigen. “Eugene is ontevreden. Hij zou liever ergens anders geld in steken. Maar hij weet dat dit nodig is,” aldus een van de bronnen.

Opvallend is dat andere bronnen van Reuters stellen dat de Russische veiligheidsdiensten mogelijk nog protest aantekenen. Het datacenter in Zwitserland zou informatie van Amerikaanse en Europese klanten van Kaspersky verwerken. Dat valt dan buiten de jurisdictie van de Russische overheid, waarmee spionage minder eenvoudig is.

Daarmee hoopt de onderneming de kritiek en beschuldigingen af te zwakken, al is het de vraag of het genoeg is.