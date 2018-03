AMD reageert gedetailleerd op kwetsbaarheden in processoren

Het duurde even, maar eindelijk heeft AMD gereageerd op de veiligheidslekken die gemeld werden door CTS Labs. Vorige week kwam dat Israëlische bureau ineens met het bericht dat er een heleboel kwetsbaarheden zaten in AMD-processoren. CTS Labs gaf AMD daarbij nog geen vierentwintig uur om te reageren, in plaats van de gebruikelijke zes maanden. Nu is er al een reactie.

In een gedetailleerd bericht, gaat AMD uitgebreid in op de lekken. Vooropgesteld, meldt het bedrijf dat de kwetsbaarheden enkel van toepassing zijn voor gebruikers die administrator-toegang hebben tot een apparaat. Niet iedereen kan ze dus uitbuiten, maar alleen mensen die “ongelimiteerde toegang tot het systeem hebben en het recht om documenten en bestandsmappen te verwijderen, aan te maken of aan te passen op een computer, evenals het recht om alle instellingen te veranderen.”

Drie soorten kwetsbaarheden

AMD onderscheidt maar drie typen kwetsbaarheden. Hieronder zetten we de problemen en geplande oplossingen van AMD uiteen.