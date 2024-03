Wederom een doorbraak in de AI-wereld. In deze aflevering hebben we het uitgebreid over Devin, een chatbot die zelfstandig volledige applicaties kan ontwikkelen. Voor het ontwikkelen is Devin maar liefst 8x zo krachtig als OpenAI’s GPT4.

Luister elke week door je te abonneren via: Spotify, Apple Podcasts of een andere dienst.

Cognition Labs presenteerde Devin, een chatbot met baanbrekende technologie voor software ontwikkeling, ongeveer een week geleden. De startup haalde recent nog 21 miljoen dollar aan kapitaal op. Investeerders kunnen blij zijn, het bedrijf is nu vele malen meer waard door alle media-aandacht.

Die media-aandacht is overigens dik verdiend, want Devin is in staat om zelfstandig applicaties te ontwikkelen of complexe code te analyseren en fouten en bugs te detecteren. Ze hebben Devin zelfs ingezet op freelance-platform Upwork, waar Devin freelance programmeeropdrachten uitvoerde, tot volle tevredenheid van een klant.

Devin als lead developer, de ontwikkelaar van nu mag aansturen

Waar je bij veel andere LLM’s per document of per functie moet aangeven wat je precies met de code wil, kan je bij Devin aangeven wat voor applicatie je wilt. Voor je ogen wordt vervolgens de complete applicatie gegenereerd. Tussentijds kan je uiteraard nog bijsturen in features en het ontwerp, maar het gebeurt allemaal voor je neus. Niet gek dus dat Devin ineens heel populair is. Voorlopig is het enkel beschikbaar als private preview, maar we gaan ongetwijfeld meer over Devin horen in de komende maanden.

Luister snel naar de nieuwste aflevering van Techzine Talks om alles te weten te komen over deze nieuwe ontwikkeling in de wereld van applicatieontwikkeling.

