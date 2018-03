QNAP kondigt NAS-serie TS-x73 met quadcore AMD-processor aan

QNAP maakt zes nieuwe NAS-servers beschikbaar, die onder de TS-x73-serie vallen. De modellen halen hun kracht uit een AMD RX-421ND quacore CPU. Deze draait op een kloksnelheid van 2,1 GHz, waar er met Turbo Core 3,4 GHz gehaald kan worden.

Onder de serie vallen de TS-473-4G, de TS-473-8G, de TS-673-4G, de TS-673-8G, de TS-873-4G en de TS-873-8G. Het verschil bij de modellen komt grotendeels voort uit het werkgeheugen en het aantal sleuven. Ze beschikken de modellen eindigend op 4G over 4 GB DDR4 RAM, terwijl de NAS-servers eindigend op 8G over 8 GB DDR4 RAM beschikken. Overigens is de RAM uit te breiden tot 64 GB. Het eerste cijfer in de naam staat voor het aantal drivebays: vier, zes of acht.

Specificaties

De twee PCIe-slots brengen verschillende uitbreidingsmogelijkheden met zich mee. Optioneel kan men kiezen voor een geïnstalleerde 10 GbE-netwerkkaart, wat leidt tot 2379 MB/s doorvoer en tot 2332 MB/s met AES-NI encryptie. De slots kunnen ook gebruikt worden voor een wifi-kaart, SSD of videokaart. QNAP wil de NAS op deze manier veelzijdig maken: hij is bijvoorbeeld in te zetten als een wireless access point of er kan 4K-videotranscodering plaatsvinden dankzij een grafische kaart.

Het bedrijf voorziet de TX-x73-serie van vier SODIMM-geheugenslots en twee m.2 SATA-slots. Aan de buitenzijde vinden we vier usb 3.0 poorten, vier Gigabit LAN-poorten, twee 3,5mm-audiojackaansluitingen en een 3,5mm line-outaansluiting. Daarnaast zijn de apparaten voorzien van een ingebouwde speaker.

De nieuwe QNAP-servers zijn per direct verkrijgbaar, al noemt het bedrijf in de aankondiging geen prijzen. Een eenvoudige zoekopdracht levert ons voorlopig ook nog niets op. Geïnteresseerden zullen dus nog even moeten wachten tot ze de nieuwe QNAP NAS aan kunnen schaffen, en voor welke prijs dat dan gebeurt.