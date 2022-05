QNAP heeft onlangs zijn TS-h1886XU-RP R2 NAS-oplossing gepresenteerd. De NAS-oplossing is volgens QNAP vooral geschikt voor virtualisatie- en data-intensieve toepassingen voor bedrijven.

Bedrijven kunnen de nieuwe NAS-oplossing eenvoudig in hun eigen datacenters implementeren om het toenemende aantal gevirtualiseerde en data-intensieve applicaties op te vangen.

Samenstelling NAS-oplossing

Het QNAP TS-h1886XU-RP R2 NAS-systeem draait op QuTS hero, een op ZFS gebaseerd bestandssysteem. De NAS-oplossing is voorzien van een Intel Xeon D-1622-processor en 32GB DDR4 Error Correcting Code (ECC) memory met maximale capaciteit van 128GB. De NAS-oplossing beschikt over 10GbE-netwerkcapaciteit. Voor bestandsoverdracht heeft de QNAP TS-h1886XU-RP R2 vier 2.5GbE-poorten.

Deze configuratie levert betrouwbare prestaties op serverniveau voor gecentraliseerde bestandsopslag, virtualisatie, backup, disaster recovery en als gateway voor cloudgebaseerde storage.

Overige eigenschappen van de NAS-oplossing zijn onder meer een 2U-rackformaat, twaalf 3.5-inch SATA-schijfhouders van 6GB/s en zes 2,5-inch SATA SSD-sleuven van 6GB. Ook beschikt de NAS-oplossing over drie PCIe-sleuven. In één van de sleuven is een vooraf geïnstalleerde 10GbE SFP+ netwerk expansion card aanwezig. Deze kaart ondersteunt met twee poorten krachtige RDMA-protocollen, waaronder ROCE en RoCEv2.

QuTS hero OS

Het QuTs-besturingssysteem, eigenlijk een ZFS-besturingssysteem, voldoet aan WORM (Write Once, Read Many Times) en biedt onder meer gegevensintegriteit en self recovery. Het gebruikte besturingssysteem ondersteunt ook data deduplication- en compressietechnologie voor optimaal opslaggebruik, snellere gegevensoverdracht en een langere SSD-levensduur. Verder beschikt het OS over functionaliteit voor maximaal 65.535 snapshots en real-time SnapSync om de systeemstatus en -gegevens vast te leggen.

Het nu geïntroduceerde NAS-systeem van QNAP is via het QNAP App Center uit te breiden met extra applicaties en functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het hosten van vm’s en containers, Google Workspace en Microsoft 365 Backup, VMware en Hyper-V backup, het opzetten van cloudopslaggateways voor hybride cloudomgevingen en VPN-functionaliteit met WireGuard VPN.

Het QNAP TS-h1886XU-RP R2 NAS-systeem is per direct leverbaar.

Tip: Ransomware teistert QNAP NAS-servers ondanks gedwongen updates