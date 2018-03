Microsoft reorganiseert: Cloud + AI-platform scheurt los van Windows

Microsoft voert een grootscheepse reorganisatie binnen belangrijke takken van het technologiebedrijf. Grootste slachtoffer van dienst is Terry Myerson, die na 21 jaar een andere uitdaging mag zoeken. De Windows & Devices-divisie wordt opgesplitst in twee andere divisies: Cloud + AI en Experiences & Devices.

Microsoft CEO Satya Nadella maakt in een publieke bedrijfsemail bekend waarom de Windows & Devices-divisie wordt opgesplitst. Volgens hem is de opsplitsing nodig om beter in te spelen op de wensen van de klanten. De twee nieuwe divisies die uit de splitsing voortvloeien zijn Experiences & Devices en Cloud + AI-platform.

Experiences & Devices

De Experiences & Devices-divisie wordt geleid door Rajesh Jha met één doel: alle ervaringen van eindgebruikers en alle toestellen beter als één geheel bundelen. Nadella: “Digitale ervaringen vragen meerdere zintuigen en zijn niet langer gebonden tot een toestel per keer. We willen onze Windows, Office en third-party applicaties en toestellen in een sterke Microsoft 365-ervaring gieten. Om dit te realiseren, is een verandering noodzakelijk.”

De tweede tak dit ontstaat, Cloud + AI-platform, wordt geleid door Scott Guthrie die zijn takenpakket flink ziet uitbreiden. Nadella: “De bedoeling van dit team is om meer cohesie tussen platformen te brengen en extra waarde toe te voegen aan de tech stack. Dit gaat van distributed computing fabric, cloud en edge, tot AI waaronder infrastructure runtimes, frameworks, kennis en cognition.”

Cloud + AI

Er komt met het nieuwe Cloud + AI-platform meer focus op Business AI, Universal Store & Commerce Platform, AI Cognitive Services & Platform en tot slot AI Perception & Mixed Reality.

De eerste vruchten van de verschuiving kan Microsoft al tonen op het Build 2018-evenement dat begin mei in Seattle plaatsheeft. De jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie focust dit jaar specifiek op big data, IoT, blockchain, Xamarin en Progressive Web Apps (PWA’s). De conferentie zal volgens de Build 2018-website 350 technische sessies omvatten. Build 2018 vindt plaats van 7 tot 9 mei in het centrum van Seattle. De registratie voor de conferentie werd in februari geopend en is volgens ZDNet nog niet uitverkocht.

De reorganisatie van Microsoft wakkert opnieuw de mogelijkheid aan van Windows 10-abonnementen. Lees hier onze volledige analyse.