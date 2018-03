OutSystems introduceert kenniscentrum Digital Transformation Hub

OutSystems laat aan Techzine weten over de lancering van de Digital Transformation Hub. Het gaat om een online kenniscentrum dat organisaties ondersteunt bij digitale initiatieven. De hub bevat onderzoeken, rapporten van Gartner, Forrester en IDC, peer-to-peer succesverhalen, video’s, ebooks, infographics en content van OutSystems-partners zoals Deloitte en Cognizant.

De Digital Transformation Hub dient als een multimediale ervaring met verschillende gratis middelen. OutSystems belooft dat de meestvoorkomende obstakels kunnen worden aangepakt met de online portal. Te denken valt aan obstakels als enorme backlogs, legacy-technologie en uitdagingen op het gebied van voorzieningen.

Verschillende onderdelen

De leverancier van het low-code platform voor applicatieontwikkeling noemt ook een aantal specifieke Digital Transformation Hub-onderdelen. Zo is er het nieuwe ebook ‘Why IT Struggles With Digital Transformation (and What to Do About It)’ van OutSystems. Hierin worden vier uitdagingen behandeld die dergelijke projecten tegenhouden. Ook hebben bezoekers van de hub toegang tot de nieuwe Low-Code Digital Factory-methode en kunnen zij ‘The Digital Transformation Playbook’ downloaden.

Een ander onderdeel van Digital Transformation Hub is de lancering van een webinarserie over de grootste uitdagingen voor IT-managers. Er is al een viertal sprekers aangekondigd dat aan het woord komt:

Jason Bloomberg, President bij Intellyx;

Brian Roche, Vice President of Products bij Cognizant Digital Business;

Rick Virmani, Rick Virmani – Manager, Systems, City of Las Vegas, NV;

Mike Hughes, Director of Product Marketing bij OutSystems.

OutSystems geeft aan dat bedrijven worstelen met dergelijke projecten, wat leidt tot een ondermaats verloop, vertraging of mislukking. Desondanks voorspelt IDC dat de wereldwijde uitgaven aan de bijbehorend technologieën dit jaar toeneemt tot 1,3 miljard dollar. Daarom acht OutSystems een oplossing die tot meer succes leidt noodzakelijk.

Geïnteresseerden kunnen de pagina van OutSystems bezoeken om de opties die voor hen interessant zijn te bekijken.