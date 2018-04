‘Apple stopt in 2020 met gebruik Intel-chips in Macs’

Apple schijnt van plan te zijn om vanaf 2020 niet langer Intel-chips te gebruiken in zijn MacBooks. In plaats daarvan zou de fabrikant eigen ontwikkelde chipsets willen integreren. Het gaat om een plan dat nog in een vroeg ontwikkelingsstadium verkeert, maar het is geen onlogische beslissing.

Het doorgaans welingelichte persbureau Bloomberg meldt dit op basis van bronnen binnen Apple. Mocht het nieuws kloppen, dan past dat binnen een bredere strategie van Apple. Het bedrijf wil al zijn apparaten beter op elkaar afstemmen. Dat doet het dan onder het initiatief Kalamata, dat nog in vroege ontwikkeling is.

Klap voor Intel

Mocht Apple inderdaad doorgaan met deze beslissing, dan is dat een serieuze klap voor Intel. Dat bedrijf hielp Apple de Macs weer succesvol maken en zorgde dat de chipfabrikant gekoppeld werd aan een van de meest toonaangevende merken in de wereld van (consumenten)elektronica. Vijf procent van de jaaromzet van Intel komt verder voort uit de samenwerking met Apple.

In een reactie op het nieuws, daalden de aandelen van Intel snel in waarde. Gisterochtend, toen het nieuws bekend werd gemaakt, zakten ze van 51,88 dollar per aandeel naar een dieptepunt van 47,54 dollar per aandeel. De waarde ligt nu zo’n zes procent lager dan een dag ervoor.

Reacties op het nieuws

Apple weigerde uiteraard te reageren tegenover Bloomberg. Vanuit Intel kwam er wel een vrij korte reactie: “we reageren niet op speculatie over onze klanten.” Maar mocht het kloppen, dan past dit wel binnen een bredere beweging die binnen Apple gaande is.

Het bedrijf ontwikkelt al zelf processoren voor alle iPhones, iPads, Apple Watches en Apple TVs. Als het bedrijf dat ook gaat doen bij de Macs, dan kan Apple volledig zelfstandig bepalen wanneer nieuwe modellen op de markt komen. Nu is het daarvoor deels afhankelijk van Intel en het moment waarop dat bedrijf een nieuwe processor uitbrengt.

Als het echt uitkomt, is Apple de enige grote computerfabrikant die eigen processoren in nieuwe apparaten integreert. Dell, HP, Lenovo en Asus gebruiken allemaal processoren uit de fabrieken van Intel. Door zijn eigen chips te ontwikkelen en gebruiken, kan Apple zijn hardware en software echter beter op elkaar afstemmen.