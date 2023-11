Apple-topman Bob Borchers verdedigde onlangs het besluit om het basismodel van de 14-inch MacBook Pro van slechts 8GB aan geheugen te voorzien. “8GB in een MacBook Pro is waarschijnlijk vergelijkbaar met 16GB op andere systemen. Wij zijn in staat om geheugen veel efficiënter te gebruiken.”

Toen de nieuwe iMac en MacBooks met M3-chips werden aangekondigd, repte Apple al over het concept van “dynamic caching”. Met deze methode zouden applicaties op een veel zuinigere manier dan voorheen omgaan met systeemgeheugen, zodat ogenschijnlijk tegenvallende specificaties beter presteren dan verwacht.

VP Worldwide Product Marketing bij Apple Bob Borchers sprak met ML-ingenieur Lin YilYi, die hem vroeg naar het besluit om het basismodel van de 14-inch MacBook Pro van slechts 8 GB aan geheugen te voorzien. Deze geheugencapaciteit zou inmiddels namelijk niet meer “Pro”-waardig zijn. Echter gaat het hier om unified memory (geheugen dat gedeeld wordt door de CPU en GPU), waardoor er volgens Borchers geen vergelijking te maken is met bijvoorbeeld het Windows-alternatief. Ook moeten mensen volgens hem “voorbij de specs” kijken en de hardware beoordelen op basis van de prestaties.

“Ons geheugen is niet vergelijkbaar met dat van andere systemen omdat we een erg efficiënte inzet van geheugen hebben, gebruik maken van geheugencompressie en een unified memory architecture hebben,” aldus Borchers.

Dure upgrade

In Nederland is de 14-inch MacBook Pro beschikbaar vanaf 2029 euro, terwijl de versie met 16GB aan boord 230 euro extra kost. Wie 24GB verlangt, moet 2489 euro betalen. Ook zijn upgrades wat betreft SSD-opslag prijzig: 1TB in plaats van 512GB kost eveneens 230 euro meer, terwijl 2TB voor 690 euro extra te kiezen is.

Met andere woorden: je zult toch graag de kostenbesparing willen maken als 8GB genoeg is voor veel toepassingen. Apple raadt aan om de Activiteitenweergave te bekijken: groen is goed, rood betekent dat er onvoldoende geheugen is. Zodra een gebruiker deze capaciteit overschrijfdt, schakelt een apparaat (of het nu een PC, iMac of smartphone is) over naar de systeemopslag. Ondanks dat SSD’s inmiddels een stuk sneller zijn dan de harde schijven van voorheen, is de impact op prestaties nog altijd snel te voelen. Wie een MacBook Pro voor professionele workloads aanschaft, zal dit dus al gauw als hinderlijk zien.

Borchers lijkt gebruikers aan te raden om een MacBook Pro te komen testen in een Apple Store, hoewel een dergelijke momentopname ongetwijfeld een onvolledig beeld geeft van de praktische realiteit. Uiteindelijk is geheugencapaciteit ook niet iets dat met technisch vernuft zomaar te overtreffen is: hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor VRAM (videogeheugen) bij een GPU als deze AI-workloads of zware grafische toepassingen draait.

Kortom: Apple blijft pal achter de keuze voor 8GB staan, met de gedachte dat de eigen geheugencapaciteit twee keer zo waardevol is als op een Windows- of Linux-machine. Klanten zullen hier in ieder geval niet lichtzinnig over denken: omdat het geheugen op de SoC-package vastzit, is een upgrade achteraf niet mogelijk, zoals The Register terecht opmerkt.

