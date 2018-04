Microsoft test Azure Availability Zone in Nederland

Microsoft is net gestart met Azure Availability Zone beschikbaar te maken. Hiermee willen ze hun cloudoperaties stabieler en sterker maken. Vandaag zijn twee regio’s beschikbaar: Iowa (US Central) en Parijs (France Central). Nederland (West Europe) is de volgende die aan de beurt is.

Availability Zones zijn belangrijk voor klanten omdat het hen beschermt tegen datacenter-level problemen. De zones worden gelokaliseerd in Azure-zones en hebben onafhankelijke stroomvoorzieningen, netwerken en koeling. Er is een minimum van drie verschillende zonelocaties in de desbetreffende regio’s.

Microsoft voorziet drie belangrijke pijlers binnen Azure: Availability Sets (bescherming tegen hardware en software update cycli), Region Pairs (bescherming binnen grenzen) en dus Availability Zones. Die laatste zorgen voor bescherming wanneer een volledig datacenter faalt.

Er zijn plannen om naast Frankrijk en de U.S. snel meer Azure Availability Zones uit te rollen over meerdere continenten volgens ZDNet. Op dit ogenblik wordt er gewerkt aan een preview voor East US 2 (Virginia), West-Europe (Nederland) en Southeast Asia (Singapore).

Services die Availability Zones ondersteunen omvatten Linux virtual machines, Windows virtual machines, virtual machine scale sets, managed disks, load balancer, public IP address, zone-redundant storage en SQL database. Microsoft bidet een 99,99 procent service level agreement wanneer virtuele machines in twee Availability Zones draait in dezelfde regio.