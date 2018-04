Mozilla komt met eigen augmented en virtual reality browser

Mozilla was er al mee bezig, maar zet nu volop in op mixed reality. Het bedrijf laat weten dat er een speciale browser komt, gericht op deze technologie. Firefox Reality is – zo schrijft Mozilla – de eerste cross-platform browser die werkt op elke headset. Het is een open source browser, die makkelijk aan te passen valt door ontwikkelaars, voor hun respectievelijke apparaten.

Dat laat Mozilla vandaag weten in een aankondiging. “Wij geloven dat de toekomst van het internet sterk verbonden zal zijn met virtual en augmented reality en dat de toekomst binnen browsers leeft,” schrijft het. De gedachte is om het internet een “open en toegankelijke hulpbron te maken voor mensen”. En dus ontwikkelt Mozilla browsertechnologie voor alle mogelijke platformen.

Onafhankelijk en open

De voornaamste reden waarom Mozilla met een eigen MR-browser komt, ligt, zo lijkt het, in het feit dat andere browsers specifiek gemaakt zijn voor een platform. Firefox Reality is onafhankelijk en open en daarmee geschikt voor alle platformen. “Dat zorgt voor extra transparantie, die onze gebruikers zijn gaan verwachten en kennen van Mozilla.”

Bij lancering biedt Firefox Reality ondersteuning voor de HTC Vive Focus en HTC Vive Wave. Daarnaast gooit Mozilla de browser meteen open voor andere ontwikkelaars en worden er proeven uitgevoerd met Google’s DayDream en Samsungs Gear VR. Verder maakt de browser deel uit van het Magic Leap early access programma.

Verstandige keuze

Vanuit een commercieel oogpunt is het een verstandige keuze van Mozilla. Augmented en virtual reality wint langzaam aan populariteit. De verwachting is dat de gecombineerde markt dit jaar nog een waarde van 18 miljard dollar zal bereiken en dat die tegen 2023 boven de honderd miljard dollar ligt.

Vrijwel elk groot technologiebedrijf is dan ook in de weer met een eigen apparaat. Dat maakt het een potentieel erg lucratieve markt, vooral om een open source browser op uit te brengen.