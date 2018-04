Google-medewerkers: beëindig banden met Pentagon

Duizenden medewerkers van Google hebben een brief aan CEO Sundar Pichai ondertekend, waarin ze oproepen het zogeheten Project Maven te beëindigen. Het betreft hier een samenwerking tussen het techbedrijf en het Amerikaanse ministerie van Defensie. Google werkt mee aan de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) om het leger te ondersteunen bij de analyse van videobeelden afkomstig uit drones.

In de brief, die The New York Times bemachtigde, schrijven de medewerkers dat het gaat om AI die voertuigen en andere objecten detecteert. De bewegingen worden gevolgd, waarna de resultaten doorgespeeld worden aan het ministerie van Defensie. De zorgen hebben betrekking op de ontwikkeling van technologie die gebruikt wordt voor oorlogsvoering. Daar moet Google niet in betrokken zijn, zo zijn de werknemers van mening.

Onder hen heerst de vrees dat medewerking aan dergelijke technologie leidt tot reputatieschade van de techgigant. Zij zien dat het publiek zich steeds meer zorgen maakt over AI en wapens, waardoor Google al hard moet werken om het vertrouwen te behouden. Naast de reputatieschade vrezen zij ook dat het vermogen om talent aan te trekken gevaar loopt.

Verklaring Google

The New Yorks Times weet dat de brief al door meer dan 3.100 medewerkers ondertekend is. Google stelt dat er al gekeken wordt naar het probleem. Binnen het bedrijf heerst een cultuur waarin betrokkenheid van medewerkers aangemoedigd wordt. De discussie vindt zowel binnen het bedrijf als met externe experts plaats. Het bedrijf erkent dat het militair gebruik van machine learning vragen oproept. Door richtlijnen te blijven opstellen rondom de ontwikkeling en het gebruik van de technologieën moet er voldoende zekerheid ingebouwd worden.

Volgens Google wordt zijn aandeel in Project Maven gebruikt voor niet-offensieve doeleinden. Het Pentagon gebruikt open-source software voor objectherkenning die beschikbaar is voor iedere Google Cloud-klant. De intentie is om levens te redden en mensen vervelend werk te besparen, aldus Google. Het techbedrijf zelf staat grotendeels achter het plan, al zijn er tevens zorgen over de banden van bestuurders met het Pentagon. Zo maakt voormalig bestuursvoorzitter Eric Schmidt (nog regulier bestuurslid van Alphabet) deel uit van de adviesraad van het Pentagon. Ook Google’s vicepresident Milo Medin vervult eenzelfde rol.