Gebroken onderzeese kabel laat land twee dagen zonder internet zitten

Dankzij een beschadiging van de onderzeese kabel African Coast to Europe (ACE) zat het Afrikaanse land Mauritanië bijna 48 uur zonder internet. Ook andere landen op het continent ondervonden last van de beschadigde kabel, maar hadden sneller internet terug of beschikten over beperkter internet.

Sierra Leone, Mauritanië, Liberia, Guinee-Bissau, Guinee en Gambia zijn allen aangesloten op slechts één onderzeese kabelverbinding, namelijk ACE. Bij al deze zes landen begon de storing op hetzelfde moment. Alleen bij Mauritanië duurde het twee dagen totdat er herstel plaatsvond. De storingen begonnen in de ochtend van 30 maart.

Onderzoekers van Dyn claimen echter dat er bij Sierra Leone wellicht iets anders aan de hand is. Nadat de problemen zo goed als verholpen waren ging daar op 1 april het internet plat. Dit zou een stap van de overheid kunnen zijn, aangezien er recentelijk verkiezingen plaatsvonden. De afwijking ten opzichte van andere landen zorgt voor vraagtekens rondom dit geval. Onderstaande tweet schept duidelijkheid.

There may be two discrete events happening close together. An ACE submarine cable fault in the early hours of 30-Mar and an internet blackout in Sierra Leone late on 31-Mar. pic.twitter.com/45g1rgo7QY — InternetIntelligence (@InternetIntel) April 2, 2018

Oorzaak

Tien landen hadden daadwerkelijk last van de schade, al is het nog niet precies duidelijk wat er gebeurde. Waarschijnlijk leidde een breuk bij Nouakchott (de hoofdstad van Mauritanië) tot de storing. Een dergelijke storing kwam bij deze kabel sinds de realisatie eind 2012 in ieder geval nog niet voor. Wel zijn er berichten over kleinere problemen. Bij de recente storing schakelden sommige landen waarschijnlijk over op satellieten waarover providers beschikken. Daardoor varieert de tijd per getroffen land.

Het betreft een kabel die van Frankrijk naar Zuid-Afrika loopt en 22 landen verbindt. In totaal is de kabel meer dan 17.000 kilometer lang en is er een potentiële capaciteit van 5,12 Tbps. Het kabelsysteem wordt beheerd door een consortium van 19 telecommunicatiebedrijven. Er vinden echter niet veel investeringen plaats in de regio, waardoor het internet minder betrouwbaar is.