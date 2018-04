Veeam en Pure Storage komen met datamanagementplatform voor always-on enterprise

Veeam Software en Pure Storage kondigen aan de handen ineen te slaan, waarbij er gefocust wordt op integratie tussen het Veeam Availability Platform en de Pure Storage FlashArray. Zo willen de partijen moderne enterprises business continuity, flexibiliteit en intelligentie bieden. Door de samenwerking versterkt de kracht van beide oplossingen.

Het resulteert onder meer in snellere en efficiëntere recoveries met Veeam Explorer for Storage Snapshots. Klanten kunnen losse items of gehele virtual machines (VM’s) herstellen, rechtstreeks vanuit Pure Storage-snapshots. De Veeam Backup voor Storage Snapshots zorgt er op zijn beurt voor dat de impact op de productieomgeving verlaagd kan worden, door gebruik te maken van Pure Storage-snapshots en vaker back-ups te maken om zo Recovery Point Objectives (RPO’s) te verbeteren. Klanten kunnen snapshot-only taken creëren voor de realisatie van meer recovery points.

Meer mogelijkheden

Daarnaast kunnen klanten Pure Storage-snapshots gebruiken om een on-demand geïsoleerde testomgeving te creëren. De kopieën van een workload zijn dan in te zetten voor tests, ontwikkeling, analyse en beveiliging. Dit moet gebruikers voorbereiden op verandering. De twee partijen geven verder aan dat Pure Storage FlashBlade gemaakt is voor ongestructureerde data als Veeam Ready Repository. Daardoor kunnen klanten gebruikmaken van alle Veeam-softwaremogelijkheden. De gezamenlijke oplossing verkort de tijd voor data recovery voor grote datasets en belangrijke applicaties van dagen tot enkele minuten.

Pure Storage FlashStack kan tevens geïntegreerd worden met Veeam om zo Converged Infrastructure-beschikbaarheid te maximaliseren met het Veeam Availability Platform. De integratie komt voort uit de nieuwe Veeam Universal Storage API die het proces van storage-integratie met het Veeam Availability Platform vereenvoudigt. Daardoor kunnen bepaalde Veeam-partners sneller geïntegreerd worden. De gezamenlijke oplossing is beschikbaar als storageplug-in voor het Veeam Availability Platform.