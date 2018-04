Russische rechtbank verbiedt Telegram-app

Een Russische rechtbank heeft gisteren besloten dat de Telegram-berichtenapp geblokkeerd moet worden in het land. Dat laten diverse Russische media weten na bericht van gebruikers die melden dat de app niet meer voor hen werkt.

De beslissing volgt een week nadat de Russische mediawaakhond besloot dat toegang tot de app ingeperkt moest worden, omdat het bedrijf weigerde de Russische veiligheidsdiensten toegang te verlenen tot berichten die door zijn gebruikers verzonden zijn.

Versleutelde berichten

Met meer dan tweehonderd miljoen gebruikers wereldwijd, staat de mobiele app gebruikers toe om te communiceren met versleutelde berichten, die niet door derde partijen gelezen kunnen worden. Overheden en veiligheidsdiensten zijn dus ook uitgesloten. Als Telegram daar verandering in zou brengen, zou het zijn eigen verkoopargument ondermijnen, dus het is niet heel vreemd dat het bedrijf niet mee wil werken aan de verzoeken van de Russische overheid.

CEO Pavel Durov liet weten dat zijn bedrijf de sleutels niet aan de Russische autoriteiten zou overdragen. Daar de app steeds populairder wordt in het land, niet alleen bij consumenten, maar ook bij overheidsfunctionarissen, wilde het Kremlin toegang tot de app. Daar dat niet doorging besloot men nu de app te blokkeren.

Niet heel effectief

Toch is het de vraag of die zet heel effectief gaat zijn. Persbureau Reuters vroeg aan een overheidsmedewerker hoe die verder wilde gaan zonder de app en kreeg als antwoord een screenshot van een VPN-app. Gebruikers in Rusland maken actief gebruik van VPNs, waarmee ze anoniem op het internet kunnen surfen, zonder te maken te hebben met de blokkades vanuit de overheid.

Telegram is overigens niet de eerste dienst die geblokkeerd is in Rusland. Ook LinkedIn werd in 2016 geblokkeerd, omdat het bedrijf er niet mee akkoord ging de gegevens van Russische burgers exclusief op Russisch grondgebied op te slaan.

Overigens gaat de blokkade van Telegram per direct in.