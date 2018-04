Microsoft lanceert programma om democratie te verdedigen

Het was de afgelopen twee jaar steevast een ding bij verkiezingen: manipulatie door externe factoren. Daarmee komt het concept van democratie flink onder druk te staan want verkiezingen horen vrij en open te zijn, zonder manipulatie van anderen. De schandalen rond Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen en problemen met Cambridge Analytica illustreren dat dit steeds moeilijker is.

Vandaag heeft Microsoft een programma gelanceerd dat volgens de technologiereus ontwikkeld is om democratie hiertegen te beschermen. Het doel is om regeringen en technologiebedrijven te laten samenwerken om het eerlijke verloop van het verkiezingsproces te waarborgen.

Zoveel mogelijk bescherming

Het nieuwe programma van Microsoft, dat het Defending Democracy Program gedoopt is, wordt in november 2018 gelanceerd. Het programma is op democratieën van over heel de wereld gericht, maar zal in eerste instantie in de Verenigde Staten getest en waar nodig verfijnd worden. Er zijn vier belangrijke kernpunten volgens Microsoft: