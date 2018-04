Facebook, Microsoft en andere techgiganten sluiten security-akkoord

Tientallen grote technologiebedrijven, waaronder Cisco, Facebook, Microsoft en SAP, hebben een belofte ondertekend om gebruikers wereldwijd te beschermen tegen cyberdreigingen. Daarnaast beloven ze regeringen niet te zullen helpen om cyberaanvallen te lanceren.

De vierendertig bedrijven hebben samen het Cybersecurity Tech Accord getekend. Dat is een afspraak die getekend is door bedrijven van alle lagen van internetcommunicatie, waarmee het een breed gedragen akkoord is. Het akkoord werd gepresenteerd aan het begin van de RSA-conferentie in San Francisco.

Samenwerken tegen bedreigingen

“De verwoestende aanvallen van het afgelopen jaar laten zien dat cybersecurity niet draait om wat een enkel bedrijf kan doen, maar ook om wat we allemaal samen kunnen doen,” laat Microsoft-baas Brad Smith in een statement weten. “Dit akkoord van de technologiesector zal ons in een richting helpen, waarin we gezamenlijk effectievere stappen ondernemen om samen te werken en klanten van over heel de wereld te beschermen.”

Het akkoord staat op vier pilaren. Allereerst is er de belofte dat de bedrijven zullen samenwerken aan betere internetbeveiliging, zodat gebruikers wereldwijd beter beschermd zijn tegen cyberaanvallen. Daarnaast beloven de bedrijven alle cyberaanvallen af te proberen te slaan. Op de derde plaats willen de bedrijven mensen, bedrijven en ontwikkelaars de middelen geven om hieraan mee te helpen. Tot slot is er de belofte om samen te werken met andere bedrijven, zowel in de publieke als private sector, aan het bestrijden van bedreigingen.

Het Cybersecurity Tech Accord is het resultaat van onderhandelingen tussen de techbedrijven, die vorig jaar al met elkaar in gesprek gingen tijdens de RSA-conferentie. Smith riep wereldleiders toen al op om een soort “digitaal verdrag van Genève” in het leven te roepen om burgers van natiestaten te beschermen tegen cyberaanvallen. Dit akkoord is een stap in die richting.