Microsoft komt met Defender-verbeteringen in nieuwe Redstone 5-build

Microsoft heeft vandaag een nieuwe Windows 10 preview voor pc’s vrijgegeven, met verbeteringen voor het Windows Defender Security Center en de Windows Defender Firewall. De build valt onder de Redstone 5-branche, wat de volgende grote update na de Spring Creators Update moet worden.

Microsoft meldt de komst van de nieuwe build vandaag in een blog. Een van de belangrijkste verbeteringen is een verandering in het Windows Defender Security Center. Dat ondersteunt nu ontwerpelementen van het Fluent Design. Specifiek houdt dat in, dat de ruimte tussen teksten en afbeeldingen gewijzigd is. Daarnaast is het menu dynamischer gemaakt, zodat het zich beter aanpast aan jouw voorkeuren.

Ook is de Windows Defender Firewall nu voorzien van ondersteuning voor Windows Subsystem for Linux processen. Het is nu mogelijk om specifieke regels voor dergelijke processen toe te voegen, zoals dat ook voor Windows-processen mogelijk is. Indien gewenst ontvang je dan ook notificaties in het geval van een incident.

Afgezien daarvan zijn er de gebruikelijke bug fixes, specifiek deze: