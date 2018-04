Equinix maakt Internet Exchange in Nederland beschikbaar

Equinix laat aan Techzine weten dat zijn Internet Exchange in Nederland gelanceerd is. Voor partijen in de datacenters van het bedrijf wordt het zo eenvoudiger om met elke tegenpartij veilig, on-demand, direct en via private toegang verbinding met elkaar te leggen zonder tussenkomst van het openbare internet.

Met de Internet Exchange nemen de interconnectiemogelijkheden toe, iets wat volgens Equinix bijdraagt aan het succes van klanten in de digitale maatschappij. Daarnaast faciliteert het de digital edge, waar commercie, populatiecentra en digitale ecosystemen samenkomen. Het is van belang dat bedrijfsnetwerken hier de mensen, locaties, clouds en data verbinden die digitale business mogelijk maken.

Belang

De Internet Exchange werd afgelopen donderdag gelanceerd tijdens het Driving Digital Transformation-evenement op het Amsterdam Science Park. Equinix legt uit dat bedrijven steeds vaker overschakelen naar digitale bedrijfsmodellen. Daardoor wordt interconnectie met zakelijke partners en klanten een steeds belangrijker onderdeel van de digitale supply chain. Door de Internet Exchange in Nederland te lanceren kan de digitale bedrijfsvoering wereldwijd blijven groeien. Equinix maakt het met deze stap voor content providers, netwerken en grote bedrijven mogelijk om dataverkeer uit te wisselen via een wereldwijde exchange in meer dan 25 markten.

Het bedrijf verwijst voor het belang naar een onderzoek van McKinsey waaruit blijkt dat het wereldwijde gebruik van bandbreedte sinds 2005 ongeveer 45 keer groter is geworden. Naar verwachting zal dit de komende jaren blijven groeien omdat de online informatiestromen blijven toenemen. Denk daarbij aan zoekopdrachten, videostreaming en financiële transacties.