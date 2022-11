Minister Micky Adriaansens (EZK) wil dat alle burgers en bedrijven in Nederland tegen 2030 toegang hebben tot een internetverbinding van 1 gigabit per seconde. Op dit moment heeft 90 procent van Nederland toegang tot een dergelijke verbinding. Ligt het aan Adriaansens, dan moet het aandeel naar 100 procent.

Nederlandse operators en providers zijn verantwoordelijk voor de verbindingen. Zij maken op dit moment geen haast om dunbevolkte gebieden aan te sluiten op gigabit-internet. Als gevolg heeft 10 procent van Nederland geen toegang tot dergelijke verbindingen.

Dat is achteruitgang, stelt Adriaansens. “Daarom stellen we ambitieuze doelen”, vertelde de minister vandaag in Den Haag. “We gaan investeren in technologieën als kunstmatige intelligentie en quantum, maar ook in een sterke en betrouwbare vaste en mobiele infrastructuur.”

De grote vraag is hoe je providers en operators overtuigt om dunbevolkte gebieden aan te sluiten. Adriaansens ziet twee opties: staatsteun of een wettelijke verplichting. De minister wil de doelstelling tegen 2030 behalen.

Naast breedband wil het kabinet de toegang tot mobiel internet verbreden. Het doel is om alle bewoonde gebieden met 5G-internet te dekken. Volgend jaar veilt de overheid frequenties om providers en operators te faciliteren.

Europese opdracht

De doelstellingen zijn een opdracht van de Europese Unie. Op 9 maart 2021 presenteerde de Europese Commissie een richtlijn voor de digitalisering van elke Europese lidstaat. Brussel wil dat iedere Europese inwoner en elk Europees bedrijf tegen 2030 toegang heeft tot 5G en gigabit-internet.

De meeste lidstaten, waaronder Nederland, lopen tot nu toe achter. De Europese Commissie vroeg overheden bijvoorbeeld om hun 5G-frequentiebanden voor 2021 te veilen. Eerder dit jaar maakte netwerkbedrijf Ookla bekend dat slechts vijf landen de deadline hadden gehaald.

Het plan van de Europese Commissie is geen wet. Lidstaten die achterlopen hoeven zich geen zorgen te maken over sancties. Toch is het de bedoeling dat iedereen een steentje bijdraagt. Wil je bij de Europese Unie horen, dan moet je meedoen met het Europese plan. Dat geldt niet alleen voor digitaliseringsdoelstellingen, maar voor elke grote richtlijn die in Brussel wordt bedacht.

De uitspraken van Adriaansens zijn een teken dat het kabinet meer aandacht gaat besteden aan de oproep van de Europese Commissie. De minister suggereerde dat Nederlandse operators en providers op termijn met nieuwe regelingen en wetten te maken krijgen.

