Fortinet en IBM werken samen aan X-Force Threat Management Services

Fortinet maakt bekend met IBM samen te werken aan de ontwikkeling van de nieuwe X-Force Threat Management Services. De gezamenlijke klanten krijgen hiermee diep inzicht in cyberbedreigingen, aanvalsdetectie en -preventie en een geïntegreerde ‘verdediging in de diepte’-strategie die het bedrijfsbrede aanvalsoppervlakte omspant.

De diensten zijn ontwikkeld op basis van de basisbeginselen van het Cybersecurity Framework van het National Institute of Science and Technology (NIST). Dit resulteert in een geïntegreerde en programmatische beveiligingsaanpak voor de volledige levenscyclus van bedreigingsbeheer. Vanwege het feit dat veel IBM X-Force Threat Management Services-partners deel uitmaken van het Fortinet Fabric-Ready-ecosysteem moet de samenwerking nog wat meer tot zijn recht komen.

Digitale organisaties

Fortinet legt uit dat bedrijven hun beveiliging moeten aanpassen om zich te wapenen tegen nieuwe cyberbedreigingen. Een effectieve strategie voor die verandering vraagt om een systeem dat traditioneel geïsoleerde beveiligingstools integreert. Daarbij moet sprake zijn van geautomatiseerde uitwisseling van real-time bedreigingsinformatie, centrale orkestratie en consistente en gecoördineerde toepassing van beveiligingsregels. Ook intelligente segmentatie van data en services binnen fysieke en gevirtualiseerde omgevingen is van belang. Zo ontstaat er namelijk diepgaand inzicht in het netwerkverkeer.

Een dergelijke geïntegreerde strategie stelt organisaties in staat om bedreigingsgegevens op dynamische wijze met elkaar in verband te brengen. Daarnaast treft het automatisch en real-time maatregelen tegen bedreigingen die binnen het uitgebreide aanvalsoppervlak worden gedetecteerd. In combinatie met de evaluaties van kwetsbaarheden, beveiligingsinformatie, het security information & event management (SIEM)-platform, de mogelijkheden voor gedragsanalyse en incidentresponsdiensten van IBM X-Force kunnen de klanten snel een holistische beveiligingsstrategie ontwikkelen en implementeren. Op die manier worden complexe netwerkomgevingen integraal beschermd.

IBM Security is Fortinet Fabric-Ready-partner sinds 2017. Hierdoor is het mogelijk om de beveiligingsoplossingen van Fortinet te combineren met de beveiligingsexpertise van IBM. Gezamenlijke klanten moeten zo beschermd worden tegen geavanceerde cyberbedreigingen in omgevingen op locatie en in multi-cloudomgevingen.