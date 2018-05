Fitbit en Google kondigen cloudsamenwerking aan

Fitbit heeft plannen aangekondigd om de Cloud Healthcare API van Google te gebruiken om gebruikersgegevens beter te verbinden met medische dossiers. Hiermee hoopt het bedrijf een nieuwe slag te slaan in de gepersonaliseerde patiëntenzorg en tegelijkertijd zijn eigen bereik in de markt voor gezondheid en wearables te vergroten.

De devices van Fitbit dienen aangesloten te worden op de systemen voor elektronisch patiëntendossiers (EPD), met als doel zorgverleners in staat te stellen gezondheidsgegevens van de patiënt rechtstreeks van het apparaat af te lezen. Het bedrijf legt uit dat de draagbare producten voor gedragsveranderingen zorgt, zodat de gezondheid en welzijn verbetert. Door gebruik te maken van de kennis van Google wordt gehoopt een grotere doelgroep over de hele wereld te bereiken, om tegelijkertijd de mogelijkheden voor gebruikers en de gezondheidszorg te verbeteren.

Samenwerking met Google

Het cloudgegevensopslagplatform van Google is grotendeels gecertificeerd conform de Amerikaanse Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPPA), die het gebruik van medische dossiers regelt. Daardoor hoeft Fitbit geen eigen systeem te bouwen dat voldoet aan de wet. Bovendien hopen de twee bedrijven dat de samenwerking een beter beheer van medische gegevens mogelijk zal maken. De patiënt en medische professionals kunnen door de plannen van Fitbit en Google in de toekomst beter samenwerken. Door gebruik te maken van de cloudgebaseerde API voor gezondheidszorg en Fitbit’s Twine Health kunnen ziektes als diabetes en hypertensie beter in de gaten worden gehouden.

Google wil met deze samenwerking de manier veranderen waarop gezondheidsinformatie wordt georganiseerd. “Door Fitbit in staat te stellen verbinding te maken en de belangrijkste gezondheids- en fitnessgegevens te beheren met behulp van onze API voor Google Cloud Healthcare, komen we een stap dichter bij dit doel”, aldus vicepresident Healthcare, Google Cloud Gregory Moore. Door de samenwerking kunnen nieuwe mogelijkheden om up-to-date informatie te verstrekken aan gezondheidsprofessionals worden ontwikkeld. Dit kan de mogelijkheden om de gezondheidssituatie van patiënten beter te volgen vergroten en de behandeling verbeteren.