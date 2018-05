Amper 10% van Europese bedrijven omarmt multicloud

In een nieuw onderzoek van IDC blijkt dat Europese bedrijven niet massaal multicloud omarmen. Amper 10 procent heeft al genoeg stappen ondernomen richting een multicloudstrategie. Vooral de onzekerheid over hoe zo’n strategie eruit moet zien binnen een bedrijf, is het voornaamste struikelblok.

Volgens een nieuw onderzoek van IDC zullen bijna alle grote Europese bedrijven binnenkort meerdere clouddiensten gebruiken. De slimmere bedrijven werken al aan een planning om diensten te benchmarken, prijzen te vergelijken en workloads te analyseren.

Multicloudstrategie

Een succesvolle multicloudstrategie betekent dat je als bedrijf bepaalde beslissingen binnen een organisatie moet aanpakken. Bedrijven moeten kunnen zien welke workloads klaar zijn voor de public cloud en welke beter zijn voor een private cloud. Het continu veranderende cloudlandschap zorgt er overigens voor dat IT-aankopers continu met nieuwe factoren rekening moet houden.

In een uitgebreid onderzoek bij 600 business executives uit 15 industrieën in 9 Europese landen blijkt dat 9 procent al goed weet (Pathfinders) wat multicloud is en er helemaal klaar voor zijn of actief gebruiken. 81 procent van de ondervraagden (Travelers, Pathfinders) zegt dat ze vast zitten in de transitie van een hybride cloud. De overige 10 procent worden aanzien als ‘Bystanders’ waar amper progressie wordt geboekt richting multicloud.

Onzekerheid

Net geen 34 procent van de grote Europese bedrijven heeft geen plannen om workloads van de huidige cloudprovider over te hevelen naar een andere provider. Meer dan 42 procent claimt dat de kost van het managen en controleren van multicloud data management de voornaamste drijfveer is om geen prioriteit eraan te geven. Ondanks dat hoge percentage vindt 51 procent van de ondervraagden dat het een groot probleem vormt.

Michael Ceroici, Research Analyst European Multicloud Infrastructure bij IDC vat het samen: “Terwijl de perceptie van een multicloudinfrastructuur als een einddoel zeker resoneert bij Europese bedrijven, hangt er heel wat onzekerheid over hoe zo’n multicloudstrategie eruit moet zien en hoe die moet worden verspreid binnen een organisatie.”