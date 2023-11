De publieke sector is van plan de komende drie jaar de hybride multicloud-implementaties te vervijfvoudigen.

Dat blijkt uit onderzoek van Nutanix. Met een hybride multicloud bedoelt Nutanix het gebruik van de features van alle clouds: private en public. De groep die in het onderzoek een vervijfvoudiging verwacht, denkt ook dat het gebruik van meerdere public clouds zich verdubbelt. Tegelijkertijd zien ze dat het gebruik van andere infrastructuuropties, zoals on-premises, in de periode afneemt.

De grootste drijfveren voor nieuwe investeringen in infrastructuur binnen de publieke sector zijn cybersecurity en datasovereiniteit. Zo willen ze voldoen aan nationale regels voor dataopslag en controle. De ondervraagden noemen minder vaak kosten als drijfveer.

“CIO’s in de publieke sector moderniseren hun IT-omgevingen om de samenleving effectief van dienst te kunnen zijn. De pandemie heeft het belang van flexibiliteit onderstreept. IT-leiders in de publieke sector zien de noodzaak en gebruiken daardoor diverse IT-omgevingen, waaronder datacenters, edge computing, colocatie en verschillende publieke clouds om aan hun individuele specifieke eisen te voldoen. Met deze aanpak kunnen workloads en apps draaien waar ze het best voldoen aan strategische eisen”, aldus Sammy Zoghlami, SVP EMEA bij Nutanix.

Uitdagingen

Nutanix maakt bij de presentatie van het onderzoek wel de kanttekening dat de publieke sector tegen uitdagingen aanloopt bij verschillende omgevingen. Zo zijn data-analyse en -orkestratie, databescherming en -herstel en de kosten van storage de grootste uitdagingen. De bevindingen laten ook een gebrek aan zichtbaarheid van data en de infrastructuur zien. Ook is er ruimte voor verbeterde beschikbaarheid van geïntegreerde tools voor hybride IT-operations.

