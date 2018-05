ServiceNow neemt AI-startup Parlo over voor taalbegrip

De firma ServiceNow neemt de startup Parlo over. Dat bedrijf houdt zich bezig met natural language processing, een techniek die belangrijk is voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en dan specifiek voor de verbetering van communicatie tussen mens en machine.

ServiceNow meldt dat de overname later deze maand nog goedgekeurd wordt. Parlo biedt een technologieplatform aan dat de naam Broca draagt. Dat brengt natuurlijk taalbegrip naar zakelijke systemen. Het resultaat is dat machines de nuances van menselijk taalgebruik leren begrijpen en daardoor beter kunnen reageren op bepaalde vragen of opdrachten.

Snellere interacties

Het plan van ServiceNow is om Broca direct te integreren binnen het Now Platform. Dat moet helpen om zakelijke procesautomatisering te stimuleren. Dankzij Broace, kan het platform beter omgaan met conversationeel taalgebruik. Dat moet de interacties tussen mensen en machines versnellen.

Senior vicepresident Pat Casey van ServiceNow laat in een statement weten dat wat zijn bedrijf betreft, er steeds minder gestructureerde data is als het aankomt op communicatie tussen mensen en machines. Waar momenteel vooral formulieren en datavelden worden ingevuld, is er volgens Casey meer een beweging gaande richting “vrijere tekst, stembesturing en beweging.”

De natuurlijke taalmogelijkheden van ServiceNow zullen helpen, want het Now Platform is in het leven geroepen om bepaalde taken te automatiseren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de activiteiten van heldesks en processen rond HR-management. “Spraak is de nieuwe UI en uitgevers realiseren zich dat ze het gemakkelijker moeten maken voor gebruikers om hun software te benutten,” aldus analist Holger Mueller van Constellation Research over de overname. Hij denkt dat de twee bedrijven gecombineerd goede producten kunnen maken die hierop inspelen.

Wellicht volgen al snel aankondigingen hierover. ServiceNow organiseert deze week de Knowledge18-conferentie in Las Vegas. Techzine is uiteraard aanwezig, dus houd de site in de gaten voor al het nieuws.