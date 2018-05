Microsoft rolt ook April 2018 Update uit voor Windows 10 IoT

Nadat andere Windows 10-versies al sinds 30 april de grote nieuwe update mogen verwelkomen, is nu Windows 10 IoT aan de beurt. De download is sinds eind vorige week op MSDN beschikbaar voor ontwikkelaars en IT-verantwoordelijken om mee aan de slag te gaan.

Windows 10-gebruikers kunnen al een week de April 2018 Update downloaden via deze link. Vanaf vandaag wordt die ook via het klassieke Windows Update-kanaal aangeboden. Nu is het de beurt aan Windows 10 IoT om de update door te voeren. De aparte versie voor IoT-devices krijgt ook enkele broodnodige optimalisaties mee.

Cortana Thermostat

Windows 10 IoT Core is de kleinste versie van Windows 10 die wordt gebruikt voor slimme diensten zoals de Cortana Thermostat. De tweede IoT-versie is Windows 10 IoT Enterprise. Die laatste wordt vooral gebruikt voor toestellen met een specifiek doel, zoals ruggedized pc’s of kiosktoestellen.

Met de nieuwe update kunnen ontwikkelaars voortaan toestellen op afstand rechtstreeks vanuit Visual Studio testen. Ook AI speelt een prominente rol in de April 2018 Update. Ontwikkelaars kunnen voortaan de Cortana Devices SDK (preview-versie) gebruiken om de intelligente stemassistent toe te voegen aan hun IoT-toestellen.

Hololens

Qualcomm DragonBoard 410C, het ontwikkelplatform voor Windows 10 IoT Core-toepassingen, kan voortaan eenvoudiger worden geflasht. OEM’s kunnen voortaan ook hun Windows 10 IoT-toestellen beter op grote schaal beheren dankzij Azure IoT Device Management. Windows 10 IoT Enterprise-toestellen kunnen dankzij de update eindelijk meer dan één scherm aansturen via digital signage.

ZDNet schrijft dat de Microsoft Hololens binnenkort ook de April 2018 Update moet ontvangen. Het zou voor de AR-bril van Microsoft de allereerste keer zijn dat het een grote Windows-update ontvangt sinds 2016.