Apple bouwt toch geen datacenter van 1 miljard dollar in Ierland

Apple ziet af van de bouw van een datacenter ter waarde van 1 miljard dollar (850 miljoen euro) in Ierland, zo maakt het bedrijf op donderdag bekend. Dit vanwege de vertraging bij het goedkeuringsproces, het project heeft drie jaar stilgestaan. De techgigant verklaart dat het hierdoor andere plannen moet maken, waarbij er niet meer verder gegaan kan worden met dit datacenter.

Begin 2015 presenteerde Apple de plannen om een datacenter te bouwen in Athenry, om gebruik te maken van duurzame energie bronnen in de omgeving. Niet iedereen was het met de bouw eens. Zo volgden er rechtszaken vanwege mogelijke milieuproblemen die het datacenter met zich meebrengt. Er waren onder meer zorgen over broeikasgassen en een mogelijk tekort aan energie in de regio. Eind 2017 won Apple nog de rechtszaak rondom deze aanklacht.

Dergelijke rechtszaken zorgden ervoor dat het datacenter niet in 2017 geopend werd, wat aanvankelijk de bedoeling was. Apple spreekt dan ook over een teleurstellende gang van zaken. De tegenslag zal het enthousiasme voor toekomstige projecten in Ierland echter niet temperen. Het bedrijf wil zijn Europees hoofdkantoor in County Cork uitbreiden. Hier zijn meer dan 6.000 medewerkers werkzaam.

Een aantal omwonenden vonden het plan van Apple wel een goed idee, aangezien het de lokale economie een boost zou geven. Het datacenter zou echter relatief weinig fulltime banen creëren. De regering van Ierland spreekt over een zeer teleurstellend besluit en geeft aan er alles aan gedaan te hebben om de investeringen te ondersteunen. De vertragingen onderstrepen het belang om de plannings- en juridische processen van de staat efficiënter te maken, aldus de regering.