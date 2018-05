Nieuwe tool gebruikt AI om in menselijke cellen te kijken

Er zijn steeds meer mogelijkheden met artificiële intelligentie. Nu hebben wetenschappers van het Allen Institute met behulp van AI een tool ontwikkeld om de binnenkant van een cel te bekijken, zelfs als je alleen maar beelden van de buitenzijde van de cel hebt.

Allen Integrated Cell is gratis online beschikbaar en maakt 3D-visualisaties die onderzoekers kunnen helpen ziekten beter te begrijpen. Deze tool richt zich op menselijke stamcellen of cellen die nog niet zijn omgezet in bijvoorbeeld spiercellen of hartcellen.

Volgens Greg Johnson, een wetenschapper aan het Allen Institute, zal het bekijken van gezonde cellen helpen om in kaart te brengen wat er mis gaat als deze bijvoorbeeld veranderen in kankercellen. Dit kan helpen om als het ware ‘terug te gaan in de tijd’ van een kankercel om de veranderingen die plaatsvinden te observeren en ze zo vroeg mogelijk op te sporen.

Wetenschappers voerden voor de tool duizenden foto’s van cellen aan machine learning algoritmen. Hiervoor gebruikten ze genetisch gemanipuleerde cellen waarbij de structuren gloeiden. De algoritmen leerden de vorm en locatie van structuren in elke cel te voorspellen, niet alleen degene die ze al hadden gezien of degenen met verschillende andere gelabelde structuren.

De Allen Integrated Cell kan volgens The Verge wetenschappers precies vertellen hoe een cel er vanbinnen uitziet. “Omdat we deze afbeeldingen van een bright field kunnen krijgen, zijn de kosten laag en zal het niet giftig zijn,” zegt Johnson. “En dat betekent dat we veel beelden kunnen maken en de dynamiek over een lange periode kunnen observeren, iets dat voorheen niet mogelijk was geweest.”