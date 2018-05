AWS gaat beroemdheden herkennen bij koninklijk huwelijk in Engeland

Amazon Web Services krijgt een opmerkelijke rol bij een heugelijke gebeurtenis: het huwelijk van Prince Harry en Meghan Markle. Aanstaande zaterdag wordt het koppel gehuwd in de St. George’s Chapel in Windsor, en dankzij AWS zal geen van de beroemdheden daar onopgemerkt blijven.

De cloudgigant maakt tijdens het koninklijk huwelijk gebruik van de live-uitzending om zijn gezichtsherkenningstechnologie onder het voetlicht te brengen. Samen met Sky News, dat het huwelijk live uitzendt, biedt AWS kijkers een gedetailleerde uitleg over wie elk van de beroemdheden aanwezig is en hoe zij het koninklijk koppel kennen.

Extra informatie

De gezichtsherkenningstechnologie van AWS zal gekoppeld worden met de Who’s Who Live-functie in de app van Sky News. Die zal beroemdheden die in beeld komen automatisch markeren. Gebruikers krijgen dan in beeld informatie te zien over die beroemdheden en hoeven de app dan ook niet te verlaten.

In zijn statement laat AWS weten dat het voor dit evenement gekozen heeft, omdat het een ideaal evenement is om de clouddiensten van AWS onder het voetlicht te brengen. Om de beelden extra te analyseren, werken Sky News en AWS overigens samen met het platform GrayMeta, dat gespecialiseerd is in data-analyses. Dat platform wordt dus gecombineerd met Amazon Rekognition beeldanalyses, waarbij elke beroemdheid een tag krijgt. Zo hoeft niemand iets van de livestream van het huwelijk te missen, maar is er wel interactief extra informatie.

Laten we hopen dat de technologie beter werkt dan die van de Britse politie; de gezichtsherkeningstechnologie bleek daar in maar liefst 98 procent van de gevallen niet correct te werken.