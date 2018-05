‘Telefoonkosten in Nederland goedkoper dan Europees gemiddelde’

In een onderzoek van Telecompaper wordt Nederland ingedeeld in de categorie landen die over het algemeen goedkoop zijn voor telefonie. De mediane totale cost of ownershop (TCO) van Nederland ligt beneden het gemiddelde van de 16 onderzochte landen in de meeste categorieën.

Nederland bevindt zich hiermee in dezelfde indeling als Frankrijk, Finland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. In het rapport wordt alleen Denemarken als West-Europees land genoemd dat goedkoop is in alle segmenten. Ook Ierland, België, Spanje, Zweden, Noorwegen, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Portugal en Griekenland zijn onderzocht.

Op het gebied van sim-only scoort Nederland over de hele linie goed. In combinatie met meer dan 10 GB data eindigt ons land iets hoger. Dan zijn namelijk zes van de 16 landen goedkoper: Denemarken, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Finland en Ierland. Toch horen de Nederlandse operators nog bij de goedkopere partijen. Portugal en Griekenland behoren tot de duurste landen.

Voordeel van pakketten

Daarnaast zijn pakketten met een high-end toestel in Nederland iets goedkoper geworden, vergeleken met een jaar geleden. Dit geldt vooral in de range van 1-360 minuten en 2-5 GB. Spanje en Duitsland hebben meer terrein gewonnen.

Bij het pakket met 1.000 belminuten en meer dan 10 GB data per maand voor sim-only, is er over alle landen bekeken een mediane prijsdaling van 36 euro. Een jaar eerder was dat nog 43 euro. Nederland wordt 14 procent goedkoper en komt uit op een gemiddelde TCO van 31 euro. Denemarken is met 15 euro het goedkoopst en neemt de kooppositie van Italië over. Griekenland is het duurst met een mediane TCO van 288 euro, 18 procent meer dan een jaar eerder.

Verder blijkt dat een gecombineerd vast-mobiel aanbod in diverse landen een gewone strategie bij operators wordt. In Nederland doen alle operators dit tot op zeker hoogte. VodafoneZiggo en KPN kunnen daarbij profiteren van hun mobiel- en vast netwerk-aanbod. Klanten met een mobiele abonnement krijgen extra voordeel wanneer ze ook vaste diensten afnemen en vice versa.