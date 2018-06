Dell verslaat HPE in serverland

De wereldwijde servermarkt groeide jaar op jaar met 38,6 procent tot een totaal van 18,8 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2018. Dell spant de kroon zowel wat omzet als aantal verscheepte units betreft, maar laat HPE niet ver achter zich.

Dat blijkt uit de recentste cijfers van IDC’s Worldwide Quarterly Server Tracker. De servermarkt kende zijn derde kwartaalgroei van dubbele cijfers op rij. In totaal werden wereldwijd 20,7 procent meer servers verscheept dan een jaar geleden, goed voor een totaal van 2,7 miljoen units.

De omzet in volume servers groeide het sterkst, met 40,9% naar een totaal van 15,9 miljard dollar. Voor midrange servers en high-end systemen groeide de omzet respectievelijk met 34% en 20,1%, naar een totaal van 1,7 miljard dollar en 1,2 miljard dollar.

De x86-servermarkt groeide met 41 procent tot 17,4 miljard dollar. De niet-x86-markt groeide 15,5 procent tot 1,4 miljard dollar.

Dell op één

Dell en HPE zijn de grote slokoppen met respectievelijk een marktaandeel van 19,1 en 18,6 procent. Daarmee wipt Dell nipt over HPE ten opzichte van de situatie een jaar geleden. Dell was tevens de sterkste groeier in de top vijf en zag zijn omzet uit servers met 50,6 procent stijgen, tot ongeveer 3,6 miljard dollar.

De omzet van HPE bedroeg 3,5 miljard, een stijging van 22,6 procent jaar op jaar. Lenovo, een relatieve nieuwkomer op de markt, vervolledigt de top drie met een omzet van 1,1 miljard dollar. Daarmee noteert het een flinke groei van 50 procent ten opzichte van een jaar geleden. IBM (989 miljoen dollar) en Cisco ( 980,1 miljoen dollar) vervolledigen de top vijf.

Het succes van ODM’s (Original Design Manufacturers) is met name te danken aan de groei in hyperscale. “De groei in hyperscale bleef de vraag naar servervolumes in het eerste kwartaal aandrijven”, zegt Sanjay Medvitz, senior analist voor Servers and Storage bij IDC. “Hoewel verschillende OEM’s (Original Equipment Manufacturers, red.) succes boeken in deze ruimte, blijven ODM’s de belangrijkste begunstigde van de snelgroeiende vraag naar hyperscale servers. Ze zijn nu goed voor ongeveer een kwart van de totale servermarkt, zowel in omzet als verscheepte units.”

Verscheepte units

Wat verscheepte units betreft is Dell meer afgetekend winnaar tegenover HPE. Met 555.800 verscheepte units, goed voor een stijging van 18,9 procent, vertegenwoordigde het in Q1 2018 een vijfde van de markt. HPE zag zijn aantallen met 6,4 procent dalen tot 430.900 verscheepte units, of 16 procent.

Opvallende groeiers bij de underdogs zijn Super Micro en vooral Inspur. Beide bedrijven verscheepten respectievelijk 32,9 procent en 77,5 procent meer units dan een jaar geleden.

België is HPE-land

Ondanks dat Dell nipt nummer één is wereldwijd, toonden lokale cijfers van Computer Profile begin mei aan dat België vooral een HPE-land is. Met een marktaandeel van 58,7 procent is HPE heer en meester in ons land. Dell volgt op een verre tweede plaats met 22,8 procent. Fujitsu staat in België op de derde plaats, met Lenovo pas op nummer vier.