Toshiba verkoopt pc-afdeling aan het Japanse Sharp Corp

Het Japanse Sharp Corp heeft bekend gemaakt dat het de pc-afdeling van Toshiba Corp overneemt voor vier miljard yen (omgerekend 31,1 miljoen euro). Daarmee wordt eens te meer duidelijk dat de firma onder Foxconn weer helemaal terug van weggeweest is. Met deze overname keert Sharp overigens ook terug naar een markt waar het acht jaar geleden uitstapte.

Dat meldt persbureau Reuters vandaag op basis van bericht van Sharp en Toshiba. Binnen de deal zal Sharp per 1 oktober 2018 een aandeel van 80,1 procent krijgen in de pc-afdeling van Toshiba. Anonieme bronnen van persbureau Reuters stellen dat de overname het vooral mogelijk maakt om de schaalgrootte van Foxconn te gebruiken om goedkoop pc’s te produceren. Iets soortgelijks deed Sharp ook met televisies.

Goedkope pc’s

De afgelopen jaren is de wereldwijde vraag naar pc’s afgenomen. De samenwerking met Foxconn zou Sharp echter moeten helpen om goedkoop pc’s te maken en geld te verdienen met de verkoop van de apparaten. Toshiba laat verder nog aan Reuters weten dat het momenteel pc’s bouwt in een eigen fabriek in China.

Sharp was ooit een van de grootste makers van high-end televisies en smartphoneschermen. Het Japanse bedrijf worstelde echter met de concurrentie met Aziatische rivalen. Twee jaar geleden werd het overgenomen door het Taiwanese Foxconn. Sindsdien vinden er hervormingen plaats en vindt het bedrijf langzaamaan weer een weg omhoog.

Ondertussen is het juist Toshiba dat worstelt met zijn balans. Het bedrijf moet miljarden zien te verzamelen om schulden die ontstaan zijn bij het faillissement van de Amerikaanse nucleaire tak Westinghouse af te lossen. Daarvoor verkocht het al zijn chipafdeling voor 18 miljard dollar aan Bain Capital. Foxconn had ook interesse in de overname van die afdeling.