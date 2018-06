Microsoft: Github-gebruikers kunnen AWS en Google Cloud blijven gebruiken

Microsoft maakte maandag bekend dat het ontwikkelaarsportaal Github overneemt. Ontwikkelaars die vrezen dat ze nu richting Azure zullen worden geduwd, hoeven voorlopig niet te vrezen. Microsoft zegt dat ze ook nog altijd de cloud van Amazon of Google kunnen blijven gebruiken.

Microsoft telt 7,5 miljard dollar neer voor GitHub, dat bij een laatste waardering slechts op 2 miljard dollar geschat werd. Eind vorig jaar gaf het platform te kennen dat het goed op weg was naar een omzet van 200 miljoen dollar. Microsoft betaalt dus een flinke premium. De vraag is hoe het dat bedrag denkt terug te verdienen.

Een logische zet zou zijn om de GitHub-gebruikers allemaal richting de eigen Azure-cloud te duwen. Microsoft krijgt er dan plots 24 miljoen maandelijks betalende cloudgebruikers bij en deelt tegelijk een klap uit aan concurrenten Amazon Web Services en Google Cloud.

Vrije keuze

In een presentatie aan zijn investeerders maakt de reus uit Redmond evenwel duidelijk dat het dat niet van plan is. GitHub-gebruikers zijn vrij om te kiezen in welke cloud ze hun applicaties draaien, of het nu die van Amazon, Google of Microsoft zelf is. Al zal het natuurlijk wel zorgen voor een goede integratie met zijn eigen Azure-cloud.

Gebruikers verplichten om in de Azure-cloud te stappen, zou het einde van GitHub betekenen.

Een verstandige beslissing. Gebruikers verplichten om in de Azure-cloud te stappen, zou het einde van GitHub betekenen. Ontwikkelaars willen de vrijheid hebben om te kiezen voor de technologie die het best aan hun noden voldoet. Als een platform daar niet aan kan voldoen, nemen ze hun boeltje mee naar ergens anders.

Dat die dreiging reëel is, zagen we dit weekend. Alleen al de geruchten van de overname door Microsoft, zorgden ervoor dat verschillende ontwikkelaars hun code naar concurrent GitLab verhuisden. GitHub moet dus onafhankelijk blijven opereren als het nog een toekomst wil hebben onder Microsoft.

App store

Hoe hoopt Microsoft dan wel geld te verdienen aan zijn nieuwe aanwinst? Het antwoord is een app store met tools voor ontwikkelaars. Uiteraard zullen Microsofts eigen tools daarin worden aangeboden, maar ook andere aanbieders kunnen er hun waren slijten.

“Vandaag moeten ontwikkelaars diensten gaan zoeken op verschillende locaties en er apart voor betalen”, zegt Microsoft in zijn presentatie. “In de toekomst zullen ontwikkelaars alles wat ze nodig hebben op één plek kunnen ontdekken, in gebruik nemen en ervoor betalen.”

Een app store met onmiddellijke toegang tot miljoenen ontwikkelaars helpt Microsoft niet alleen om zijn eigen producten te verkopen, maar ook om geld te verdienen met die van andere partijen. Vermoedelijk zal het bedrijf een verdienmodel hanteren waarbij het commissie neemt op elke verkochte applicatie, zoals dat courant is voor app stores.