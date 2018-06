Wereldwijde servermarkt enorm gegroeid in eerste kwartaal 2018

Bedrijven vervangen servers en investeren momenteel flink in infrastructuur. Het resultaat van die inspanningen is dat de wereldwijde serverindustrie flinke groei zag in het eerste kwartaal van 2018. Marktonderzoeker Gartner meldt dat de omzet in de sector met maar liefst 33,4 procent toenam.

Dat meldt Gartner vandaag in een onderzoeksrapportage over de groei in de markt van servers. De algehele omzet in de serversector nam met 33,4 procent toe en als het aankomt op de leveringen van servers, zag men een groei van 17,3 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Forse investeringen

Volgens Gartner komt dit vooral door hernieuwde interesse in hyperscale, datacenters en investeringen. Die investeringen worden gedaan door zakelijke partijen, maar ook door kleinere bedrijven en overheden die hun infrastructuur van een update willen voorzien, verouderde systemen proberen te vervangen, of simpelweg overstappen op nieuwe oplossingen.

In het onderzoeksrapport schrijft Gartner dat vooral grote en middelgrote bedrijven investeren in hun infrastructuur. Op die manier kunnen ze “aan groeieisen” voldoen. Tegelijk zijn de gemiddelde prijzen van servers gegroeid, mede doordat de prijzen van DRAM toenamen door te grote vraag en beperkt aanbod.

Dat terwijl de vraag naar DRAM-geheugen alleen maar groeit de afgelopen tijd. Al ruim een jaar is de vraag groter dan het aanbod. Dat komt vooral door de vraag vanuit smartphone- en tabletfabrikanten, vanuit fabrikanten van IoT-apparatuur en diverse onderzoeksprojecten. Verwacht wordt dat deze situatie voorlopig gehandhaafd blijft, vooral door bijvoorbeeld de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. Voorspeld wordt dat het aanbod van DRAM dit jaar met 19,6 procent toeneemt, maar de vraag met 22 procent.

De marktverdeling

De grootste speler op de markt van servers was dit kwartaal wederom Dell EMC. Dat haalde een groei van 51,4 procent tot 3,5 miljard dollar. Daarmee was het goed voor een marktaandeel van 21,5 procent en deed het bedrijf het een stuk beter dan de nummer twee: HPE. Dat zag zijn omzet met 10,4 procent groeien naar 19,9 procent. Het is een negatief resultaat voor het bedrijf, dat een jaar geleden nog bijna een kwart van de markt in handen had.

De grootste groei vinden we bij Inspur Electronics, dat zijn omzet met 120,4 procent zag toenemen. Verder zijn er nog Lenovo (+48,8%) en IBM (28,4%). Duidelijk is dat iedereen zijn omzet zag groeien, sommigen met veel hogere percentages dan anderen.