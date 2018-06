Axis introduceert compacte camera’s voor kleine bedrijven

Axis breidt zijn aanbod aan bewakingscamera’s uit met de Companion Eye mini L en Companion Bullet mini LE. De compacte camera’s zijn bedoeld voor kleine bedrijven met een beperkt budget en gebrek aan technische kennis.

“We hebben gezien dat kleinere bedrijven vaak aarzelen om netwerkbeveiligingsoplossingen aan te schaffen. Ze zien op tegen de kosten en het onderhoud en vrezen dat zulke systemen lastig te bedienen zijn”, zegt Gilles Ortega, directeur Small Business bij Axis. De fabrikant ontwikkelde daarom speciaal voor deze markt de Companion Eye mini L en Companion Bullet mini LE, respectievelijk voor binnen- en buitengebruik.

De nieuwe camera’s zijn tot 70 procent kleiner dan hun voorgangers, maar boeten niets in op functionaliteit. “We bieden de expertise die we hebben opgedaan bij grote bedrijven aan in een gemakkelijk te gebruiken oplossing. Zo kunnen bedrijfseigenaren zich concentreren op het runnen van hun bedrijf en hoeven ze zich geen zorgen te maken of hun beveiligingssysteem wel goed werkt”, vertelt Ortega.

Axis Companion Eye mini L en Bullet mini LE

Beide camera’s leveren video in 1080p en beschikken over Wide Dynamic Range (WDR)-technologie voor situaties met weinig licht. Bij totaal gebrek aan licht kunnen ze ook op infrarood overschakelen.

Verder zijn de camera’s geoptimaliseerd om zo weinig mogelijk bandbreedte en opslagruimte in beslag te nemen. Dat is opnieuw interessant voor kleine bedrijven, die op dit vlak mogelijk maar over beperkte middelen beschikken.

Met de gratis Companion-software kunnen de camera’s eenvoudig worden geïnstalleerd en beheerd via een pc. Er is ook een bijhorende app om camerabeelden veilig vanop een smartphone te bekijken.

Beschikbaarheid

De Companion Eye mini L en Companion Bullet mini LE komen in het tweede kwartaal van dit jaar op de markt. Om de camera’s te kunnen gebruiken, is een Axis Companion Recorder vereist. Dat is een netwerkvideorecorder met vier of acht kanalen en een ingebouwde PoE-switch. De Companion Recorder wordt apart verkocht.