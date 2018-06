Rubrik kondigt Alta 4.2 met AWS EC2-native backup aan

Rubrik laat aan Techzine weten over Alta 4.2. De nieuwe versie van het Cloud Data Management-platform biedt verdere ondersteuning voor de privécloud, publieke cloud en traditionele datacenter workloads. Gebruikers van Rubrik kunnen een set cloud-native AWS EC2-workloads en platformen als AIX en Solaris beschermen met dezelfde datamanagementsoftware.

Het bedrijf legt uit dat verschillende organisaties nieuwe cloud-native applicaties uitrollen voor kunstmatige intelligentie (AI), real-time analytics, Internet of Things (IoT) en andere toepassingen. Door de AWS EC2-native backup en lifecyclemanagement biedt Rubrik de mogelijkheid om deze applicaties in de cloud te beschermen. Het maakt niet uit of Rubrik uitgerold wordt in een datacentrum of op AWS, aangezien Cloud Data Management iedere applicatie die op EC2 draait kan indexeren, catalogiseren en beschermen. Met de API-gebaseerde functionaliteit van AWS wil Rubrik het backup- en recoveryproces versimpelen, en het mogelijk maken om alles in de cloud te draaien.

Andere functies

Alta bouwt tevens verder op de multi-cloudfundering van eerdere releases. Dit door middel van de integratie met vCloud Director, het platform van VMware voor het maken van een elastische privé cloud-omgeving. Aan managed service providers en enterprises met meerdere huurders biedt Rubrik zijn Envoy-service, om de self-service te versimpelen en versnellen. Envoy biedt een service provider het Rubrik-cluster in een tenant-netwerk, waardoor eindgebruikers eenvoudiger hun back-updiensten kunnen aanpassen in een flexibele, gedeelde privécloud.

Verder beschermt Rubrik Alta 4.2 IBM AIX en Oracle Solaris binnen het kernproduct, waarmee het aan bedrijven dezelfde set datamanagementtools levert die ze gebruiken voor andere fysieke, gevirtualiseerde en cloud-gebaseerde workloads. Binnen een paar uur kunnen organisaties beginnen met het verplaatsen van enkele workloads. Aan grote bedrijven belooft Rubrik dat de ondersteuning van gepatenteerde besturingssystemen het eenvoudiger maakt om te standaardiseren op het platform.

Rubrik maakt versie 4.2 van Alta deze zomer beschikbaar.