Extreme Networks kondigt edge-oplossing Smart OmniEdge aan

Extreme Networks introduceert binnenkort de edge-oplossing Smart OmniEdge. Deze maak gebruikt van kunstmatige intelligentie (AI) om inzicht, aanpasbaarheid en veiligheid te brengen naar campussen en gedistribueerde omgevingen on-premise of as a Service.

Hiervoor zet de oplossing een aantal nieuwe technologieën van Extreme Networks in. Zo is ExtremeAI voor Smart OmniEdge een gehoste toepassing die menselijke intelligentie vergroot met proactieve AI, om de complexe taak van RF-beheer te versimpelen. Door middel van machine learning worden netwerkanalyses, apparaatstatistieken, verbindingssnelheden en gebruikers- en toepassingservaringen verzameld. Hierdoor kan het netwerk voortdurend leren en zich aanpassen aan de gebruikers en toepassingen van een klant die toegang hebben tot het netwerk.

ExtremeCloud Appliance is op zijn beurt een toepassing die uitkomst biedt voor klanten die de ExtremeCloud-oplossing als on-premise willen gebruiken. Het levert cloud-achtige licenties en beheer met geïntegreerde diensten en features die on-premise-implementaties vereisen. De oplossing is geschikt voor uitbreiding met containers. Het is ook beschikbaar als een virtual machine (VM) voor klanten met eigen private cloud-services.

Er is ook een technologie die meerdere netwerklagen samenvoegt tot één logische switch, genaamd Extreme Extended Edge Switching. Deze verbetert de intelligentie van edge-switches, wat het netwerk platter maakt en de complexiteit van de implementatie verkleint. Het moet resulteren in een vereenvoudigd operationeel model dat de kosten verlaagt.

Beveiliging IoT

Tot slot komt Extreme Networks met Extreme Defender voor IoT, een beveiligingsoplossing die onboarding en beveiliging van vaste IoT-apparaten vereenvoudigt. De Defender voor IoT-applicatie kan in elke vorm op de ExtremeCloud-appliance worden ingezet en helpt bij veilige toegang van IoT-apparaten die op access point-wandaansluitingen of de Extreme Defender-adapter zijn aangesloten. De oplossing biedt gecentraliseerde zichtbaarheid en beheer, waardoor IT verkeersstromen kan analyseren en afwijkingen lokaliseren. De oplossing werkt met de Extreme Fabric Connect-oplossing of via netwerken van derden.

Smart OmniEdge verschijnt in het derde kwartaal van 2018, zonder dat Extreme Networks daarbij een specifieke datum noemt.