Datto komt met reeks nieuwe functies voor MSP’s, waaronder een rollback-tool

Datto introduceert verschillende updates om zijn managed service providers (MSP’s)-partners beter van dienst te kunnen zijn. Onder de nieuwe functies vallen Rapid Rollback, een tool voor serverherstel, verbeteringen voor de Autotask PSA (Professional Services Automation) Task-gebruikersinterface en een levenslange garantie voor de access points, switches en managed power devices van Datto.

Tijdens zijn DattoCon18-conferentie toonde het bedrijf wat we de komende periode mogen verwachten. Een in het oog springende vernieuwing is de Rapid Rollback-functie, die bestandssystemen terugzet naar functionerende staat. Dit is handig indien grote, ongewenste veranderingen zijn doorgevoerd. Dan heeft niet de gehele machine een nieuwe image nodig. De tool voert vergelijkingstests uit tussen bestaande bestandssystemen en de laatste back-up, om zo automatisch alleen de veranderde bestanden in de image te ontdekken en te herstellen. MSP’s besparen op die manier veel tijd.

Ook komt Datto met een serie automatische controles, die aangeduid worden als Advanced Backup Verification. Hiermee wil het bedrijf gebruikers volledig laten vertrouwen op hun back-ups, waaronder systeemintegriteit, volume, VSS-checks, Application en Service Verification en ondersteuning voor op maat gemaakte verificatiescripts.

Meer updates

De Autotask PSA Integration stelt MSP’s in staat om hun volledige Datto Continuity-aanbod direct vanuit hun Autotask PSA te beheren. Dit met behulp van Datto-dashboardtemplatess en een nieuwe ticketcategorie voor Datto-devices. De PSA-gebruikersinterface is ook verbeterd, onder andere door een native mobiele iOS-applicatie. Bij de update hoort een nieuwe taak-gebruikersinterface, inclusief een complete revisie van de projectmanagementervaring met nieuwe taakcategorieën , tijdlijnen, checklists en inzichten.

Daarnaast zal er een naamsverandering plaatsvinden voor Endpoint Management. De Autotask-remote monitoring en management-tool (RMM) zal voortaan door het leven gaan als Datto RMM. Hierbij horen uiteraard updates, zoals de mogelijkheid om direct vanuit het systeemvak naadloos tickets te creëren en deze gelijk in Autotask PSA te zetten. Dit verkort de reactietijd op tickets en verhoogt de klanttevredenheid.

Datto biedt zijn access points, switches en managed power devices voortaan aan met levenslange garantie. Deze garantie geldt tevens met terugwerkende kracht op de apparaten die aangeschaft zijn onder het Datto Networking-merk.

Deze week vindt DattoCon plaats in Austin, waar Datto met allerlei onthullingen komt. Techzine is aanwezig op de conferentie. Houd de website in de gaten voor achtergronden.