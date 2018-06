Industriële IoT groter dan consumentenverbindingen vanaf 2025

Industriële IoT-verbindingen zullen vanaf 2025 een groter aandeel uitmaken dan verbindingen in het consumentensegment. Dat blijkt uit een recente analyse van GSMA Intelligence en brengt een belangrijke opportuniteit met zich mee voor mobiele operatoren.

Vandaag maken consumentenapparaten het grootste deel uit van het wereldwijde Internet of Things. Vanaf 2025 zal de IoT-slinger evenwel in het voordeel van industriële toepassingen doorslaan. Dat zegt GSMA Intelligence, de onderzoekstak van de belangengroep voor mobiele operatoren.

GSMA Intelligence voorspelt dat het totale aantal IoT-verbindingen tegen 2025 zal stijgen tot 25,2 miljard. In 2016 waren dat nog maar 6,3 miljard verbindingen. Meer dan de helft van die verbindingen (13,8 miljard) zullen zich in enterprise en industrie situeren. De overige 11,4 miljard verbindingen komen uit het consumentensegment, onder invloed van ontwikkelingen in de smarthomemarkt.

1 biljoen dollar

Onder invloed van die explosie aan verbonden apparaten, zal het IoT-ecosysteem in de komende tien jaar uitgroeien tot een markt met een waarde een biljoen dollar. Dat brengt een belangrijke opportuniteit met zich mee voor operatoren.

“Die opportuniteit verschuift van het eenvoudigweg aansluiten van apparaten naar het leveren van op maat gemaakte oplossingen voor specifieke sectoren”, zegt Sylwia Kechiche, IoT-analist bij GSMA Intelligence. “Succesvolle spelers zullen hun bedrijfsmodellen moeten aanpassen aan deze marktevoluties.”

Connectiviteit zal in 2025 maar vijf procent van de totale IoT-omzet uitmaken, zo denkt GSMA Intelligence. Twee derde van de omzet zal behaald worden in platforms, applicaties en services. Denk daarbij onder meer aan data analytics en security. Operatoren zullen hun horizonten moeten verbreden en specifieke oplossingen voor verticale markten aanbieden.

Verschillende operatoren zetten nu reeds stappen in die richting, ook in België en Nederland.