HPE kondigt ProLiant DL325 Gen10-server met AMD Epyc aan

Hewlett Packard Enterprise (HPE) kondigt de nieuwe single processor ProLiant DL325 Gen10-server aan, die beschikt over AMD Epyc. Hiermee wil het bedrijf dual-processor performance leveren tegen single performancekosten. Dit moet resulteren in de optimalisatie van dichte servervirtualisatie en software-defined storage workloads, met tot 32 processorkernen, 2 terabyte memory en tot 40 terabyte NVM-storage in een 1U-vormfactor.

Het bedrijf legt uit dat de nieuwe server tot 27 procent lagere kosten per virtual machine (VM) realiseert dan het concurrerende dual-processor model in virtualisatie met dual processoren. Dit cijfer is op basis van de SPEC virt_sc2013-resultaten, waarin een ThinkSystem SR650 met twee Intel Xeon Platinum 58164-processoren vergeleken wordt met de ProLiant DL325 Gen10 met één AMD Epyc 7551P.

Veiligheid

De server wordt uitgerust met HPE Silicon Root of Trust, een ingebedde securitychip die in verbinding staat met essentiële serverfirmware en de AMD Secure Processor in de AMD Epyc-SoC. De server wordt verbeterd doordat er geen gecompromitteerde firmwarecodes uitgevoerd worden.

AMD’s Secure Processor kan de HPE-firmware valideren voordat de server opstart. Dit biedt een nieuwe securitylaag om klanten te ondersteunen, met name wanneer databescherming cruciaal is. Denk daarbij aan de publieke sector, de financiële dienstverlening en de zorg.

Samenwerking en beschikbaarheid

HPE geeft aan dat het hiermee voortbouwt op zijn bestaande samenwerking met AMD. Het portfolio zal uitgebreid blijven worden, van Moonshot, ProLiant MicroServer Gen10, Cloudline en ProLiant DL385 GEN10 tot de nieuwste server met de ProLiant DL325 Gen10. In de toekomst volgen er meer servers met AMD-SoC’s.

De HPE ProLiant DL325 is vanaf juli beschikbaar. Zowel de ProLiant DL325 als de ProLiant DL385 wordt gecertificeerd als VMware vSAN Ready Nodes. Daarnaast ondersteunt de ProLiant DL385 Gen10 Server nu ook de AMD Radeon Instinct MI25 accelerator.

Overigens schreven we eerder deze week nog een artikel over één jaar Epyc. Meer over hoe AMD de servermarkt door elkaar schudt, vind je door hier te klikken.