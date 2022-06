HPE lanceert de ProLiant RL300 Gen11, een server rack unit voor Ampere Altra en Altra Max. Beide processors draaien op Arm. De architectuur wint in de afgelopen jaren terrein. Daar wil HPE een slaatje uit slaan.

HPE is welbekend met Arm. In 2020 lanceerde de organisatie de Apollo 80, een server rack unit voor de A64FX, een Arm-processor van Fujitsu. Het model is een vreemde eend in de bijt. De meeste rack units draaien op x86-processors. Niet alleen bij HPE, maar in het aanbod van bijna elke fabrikant.

In de afgelopen jaren wint Arm steeds meer terrein. Vandaar werkt HPE aan een opvolger van de Apollo 80. Het systeem is inmiddels twee jaar oud. In de tussentijd hebben Arm-processors meerdere stappen gemaakt.

Waarom Arm?

De meeste processors draaien op een van twee architecturen: x86 of Arm. De juiste keuze verschilt per workload. Vaak is x86 sneller, terwijl Arm energiezuiniger werkt. Dat is gunstig voor cloudproviders en hun klanten. Hoe lager de energierekening, hoe lager de prijzen.

Ook de snelheid van Arm gaat met het jaar vooruit. Cockroach Labs deed onlangs onderzoek naar de snelste processors die je in de public cloud kan krijgen. AMD Milan (Arm) won van Intel Ice Lake (x86).

HPE ProLiant RL300 Gen11

De nieuwe HPE ProLiant RL300 Gen11 draait op processors van Ampere. De rack unit heeft meerdere configuraties. De meest uitgebreide configuratie ondersteunt maximaal 80 Ampere Altra cores en 128 Ampere Altra Max cores.

Het systeem staat tot zestien DDR4 memory modules toe, goed voor 4TB aan memory. Daarnaast is er ruimte voor tien NVMe SSD’s (2,5 inch) en twee M.2 SSD’s.

HPE is niet de eerste met een rack unit voor Ampere Altra. Meerdere concurrenten gingen de organisatie voor, waaronder Foxconn en Wiwynn. Het verschil is dat hun rack units voor cloudproviders zijn ontworpen. HPE heeft een andere groep voor ogen.

Private clouds

De organisatie focust op grootbedrijven met private clouds. Zoek je een krachtige Arm server voor high-performance workloads, dan ben je bij het juiste adres. Het model ondersteunt HPE iLO, de vertrouwde managementsoftware voor HPE servers. Ook OpenBMC is aanwezig, een open-source alternatief.

Ampere beweert dat Altra-processors twee tot drie keer zo snel presteren als vergelijkbare modellen, maar dat nemen we met een puntje zout. De snelheid van een processor verschilt per server en workload.

De ProLiant RL300 Gen11 is vanaf het derde kwartaal van 2022 beschikbaar. Prijzen zijn onbekend. HPE levert het model standalone, of as-a-service met HPE GreenLake. Weet je zeker dat jouw workloads geschikt zijn voor Arm, dan is het model een interessante optie.

Tip: ARM-chips gaan de cloud veroveren