‘Apple gebruikt voor iPhones in 2020 geen Intel 5G-chips’

Intel heeft de ontwikkeling van een high-speed modemchip stopgezet, zo beweert het Israelisch medium CTech. Volgens de berichtgeving heeft Apple de chipmaker ingelicht dat het in de mobiele apparaten van 2020 niet gebruik gaat maken van wifi- en Bluetooth-componenten van Intel.

In het artikel van CTech worden Intel-bestuurders geciteerd zonder ze bij naam te noemen, terwijl er ook gelekte interne communicatie bemachtigd is. De betreffende chip, genaamd Sunny Peak, bevatte componenten voor 5G, wifi en Bluetooth. In de interne documenten werd Apple de “key mobile customer” en “main volume driver” genoemd.

Nog niet het definitieve einde?

Omdat Apple niet meer interesse had in Sunny Peak, zou Intel het doorontwikkelen niet meer rendabel vinden. Toch heeft het chipbedrijf het project nog niet helemaal opgegeven. Er zou gekeken worden naar een aangepaste versie van Sunny Peak, die dan in Apple devices van 2022 zou moeten komen. Ondertussen gaat het team dat zich bezighield met de modems zich op andere taken richten.

Voor Intel is het van belang om een deal met Apple over de streep te rekken. Op die manier kan het een stevige marktpositie voor 5G innemen. Het bedrijf kondigde al samenwerkingen met Microsoft, Dell, HP en Lenovo aan, om laptops met 5G te realiseren.

Uiteraard zijn er al vermoedens op welke weg Apple verder gaat. Zo wist Bloomberg eerder te melden dat de Intel-chips vervangen zullen worden door hardware van concurrent MediaTek. Voor dit component lijkt er dus niet iets van eigen makelij op de planning te staan.