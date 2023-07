De iPhone 15 zal naar alle waarschijnlijkheid in september verschijnen. Tot de onthulling moeten we het doen met geruchten, maar die komen vaak van betrouwbare bronnen af. Wat kunnen we verwachten van de nieuwe telefoon van Apple?

Apple zal met de iPhone 15 weer een toptoestel op de markt willen brengen en zijn reputatie in het premiumsegment waar willen maken. Hiervoor zal het met een krachtiger processor en batterij moeten komen, terwijl ook de camera veel aandacht dient te krijgen. Zulke componenten zijn voor veel consumenten belangrijk bij de aanschaf van een nieuwe telefoon.

iPhone 15

Er lijkt dan ook al wat uitgelekt te zijn over de specificaties, weet What Hi-Fi. De iPhone 14 van vorig jaar werd nog als “de meest krachtige iPhone ooit” gepresenteerd; die titel lijkt het nieuwe model dat in september verschijnt over te nemen. Zo zullen de Pro-modellen naar verwachting de eerste Apple-smartphones zijn met een A17-chip, gebakken op een 3nm-procédé. Een potentiële primeur voor Apple.

Als deze chipupgrade daadwerkelijk plaatsvindt, kan Apple een performancewinst van 15 procent realiseren. Ook kan het een mogelijke reductie van het energieverbruik van 30 procent betekenen. De reguliere iPhone 15-modellen zouden op hun beurt de chip krijgen uit de huidige iPhone 14 Pro-modellen.

Een ander gerucht claimt dat Apple met de iPhone 15 ook een agressieve push in AI gaat inleiden. De markt heeft de afgelopen maanden stappen gezet met kunstmatige intelligentie en van Apple wordt ook het een en ander verwacht. Zo zou het zijn Health-app kunnen voorzien van meer AI. Denk hierbij aan het op maat maken van een sport- en voedingsplan voor de gebruikers en het beter analyseren van slaap- en ademdata. Het kan mogelijk ook de stemming van een gebruiker achterhalen door chatberichten en spraak te analyseren.

Daarnaast zal het interessant zijn wat Apple gaat doen met de batterij en de camera. Voor de accu zou er een iets nieuwere configuratie gebruikt kunnen worden, waardoor de duurste uitvoeringen mogelijk drie tot vier uur langer meegaan dan de voorgangers. Op cameravlak wordt voor iedere uitvoering een upgrade verwacht. Zelfs de iPhone 15 zou een 48-megapixel camera krijgen, wat bij de iPhone 14-lijn alleen nog bij de Pro-uitvoeringen terug te vinden is.

Design

In een van de recentste lekken wordt ook gesproken over een verrassing in het ontwerp. De grootste verandering is dat de nieuwe smartphones uitgerust zullen zijn met USB-C. Als Apple deze verandering daadwerkelijk doorvoert, stapt het af van het opladen via Lightning. De Pro-versies zouden wel snellere datasnelheden kunnen hebben dan de standaard versies.

Forbes weet te melden dat Apple ook drie nieuwe kleuren zal introduceren. Naast Midnight, Starlight en Product (RED) zullen de iPhones verschijnen in Green, Light Yellow en Pink. De gele kleur is een aanpassing ten opzichte van de wat dieper gele kleur die Apple voorheen aanbood. Een potentiële roze behuizing is dan weer interessant omdat dit de meest aangevraagde kleur is voor iPhones.

Naarmate de tijd vordert, zullen er meer details over de telefoon naar buiten komen. In september maakt Apple waarschijnlijk zelf alles officieel bekend.

