‘Biometrische scanners worden integraal onderdeel van online shoppen’

Biometrische technologie wordt een integraal onderdeel van online shoppen. De noodzaak van veiligheidsmaatregelen neemt steeds meer toe, en volgens Mastercard zullen daarom ook steeds verdergaande maatregelen genomen worden. Biometrische gegevens krijgen daarin een cruciale rol.

In een onderzoeksrapport stelt Mastercard dat binnen de komende twaalf maanden bij één op de vier transacties meer beveiliging nodig is en ook meer authenticatie. Dat komt onder meer doordat in september binnen de Europese Unie nieuwe regels gaan gelden die online fraude bestrijden. Binnen die nieuwe richtlijnen – overigens de Strong Customer Authentication geheten – wordt onder meer het aantal transacties waar een dubbele authenticatie voor nodig is vergroot.

Meer identificatie nodig

Momenteel is er slechts bij één tot twee procent van de transacties die plaatvinden de vraag om identificatie van de kaarthouder. Volgens Ajay Bhalla, bij Mastercard actief als voorzitter van de Global Enterprise Risk and Security-afdeling, zijn wachtwoorden niet meer genoeg. Gebruikers vergeten ze en steeds meer webshops zien dat mensen daardoor bestellingen niet plaatsen.

Binnen de betalingsindustrie zou dan ook een nieuwe ontwikkeling gaande zijn. Er wordt steeds meer gewerkt aan “innovatieve technieken, waaronder kunstmatige intelligentie”. Het is volgens Bhalla bijvoorbeeld “gemakkelijker om iemand te identificeren met een vingerafdruk of met een selfie.” Bovendien is het ook een veiligere manier van identificatie.

Nieuwe technieken

Mastercard laat weten dat het samenwerkt met banken en met verkopers, om nieuwe technieken uit te rollen die dit vereenvoudigen. Daaronder valt onder meer de Identity Check. Die techniek maakt gebruik van biometrische gegevens, zoals een vingerafdruk, gezichts- of irisscan, om de identiteit van klanten vast te stellen. Consumenten hoeven daarvoor geen extra stappen te ondernemen, maar enkel hun smartphone te gebruiken.

Ook nieuw is een betaalpas die door Mastercard ontwikkeld wordt, die voorzien is van een ingebouwde vingerafdrukscanner. Zo zouden mensen in de winkel aankopen kunnen doen met hun vingerafdruk, zonder dat er een upgrade voor bijvoorbeeld betaalterminals nodig is.