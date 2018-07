ZTE stelt compleet nieuwe bedrijfstop aan om Amerikaans handelsverbod op te heffen

ZTE werkt er hard aan om een einde te maken aan het Amerikaanse handelsverbod. Het bedrijf heeft nu een nieuwe bedrijfstop aangesteld om te voldoen aan de Amerikaanse eisen. Vandaag is er dus ook een nieuwe CEO aangenomen, die ervoor moet zorgen dat de tweede grootste telecomfabrikant van China niet failliet gaat.

Dat meldt persbureau Reuters vandaag op basis van bericht van ZTE. Afgelopen donderdag maakte de fabrikant bekend dat Xu Ziyang, die eerder actief was als het hoofd van de Duitse tak van ZTE, de nieuwe CEO is. Daarnaast is Li Ying aangesteld als de nieuwe CFO. Wang Xiyu, Gu Jungying en Li Ying zijn uitvoerend vicepresidenten.

Tijdelijke ontheffing

Sinds er topoverleg plaatsvond tussen China en de Verenigde Staten, gaat het snel de goede kant op met ZTE. Het bedrijf kreeg te maken met een Amerikaans handelsverbod, omdat het producten had geleverd aan Iran en aan Noord-Korea. Dat mag van de Amerikanen niet als er Amerikaanse componenten in zitten.

Omdat ZTE zich daar niet aan had gehouden en vervolgens andere afspraken schond, besloten de VS dat er een handelsverbod moest komen. In juni bereikten ZTE en de Verenigde Staten echter een deal om het verbod van zeven jaar op te heffen. Daarvoor moest ZTE een boete van 1 miljard dollar betalen, evenals 400 miljoen dollar reserveren als waarborg voor eventuele toekomstige schendingen van de afspraken.

Snel gehandeld

ZTE moest ook binnen dertig dagen tijd een nieuwe bedrijfstop aanstellen. Aan die voorwaarde voldoet het nu ook. Daarmee lijkt het erop dat ZTE snel weer helemaal verder mag gaan met zijn zaken in de Verenigde Staten en dat de firma de ondergang afgewend heeft. Amerikaanse componenten zijn namelijk cruciaal voor veel van de producten die de Chinese onderneming op de markt heeft.

Overigens kreeg ZTE eerder deze week al toestemming om bepaalde zaken te hervatten in de Verenigde Staten. Analisten zijn nu overigens wel bang dat, met een geheel nieuwe bedrijfstop, het bedrijf er niet in zal slagen het tij te keren.