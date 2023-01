Brancheorganisatie FME roept het kabinet op om samen met de Europese Unie een vuist te maken tegen de chipexportbeperkingen die de Verenigde Staten verlangt.

FME is een Nederlandse vereniging voor bedrijven in de technologische industrie. De brancheorganisatie heeft meer dan 2.000 leden, waaronder chipgiganten ASML en NXP.

Vandaag reizen premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) naar het Witte Huis in Washington. De twee bezoeken president Joe Biden voor een gesprek over handelsrelaties, defensie en de situatie in Oekraïne.

Rutte bevestigde vorige week tijdens een persconferentie dat de recente chipexportbeperkingen van de Verenigde Staten aan bod kunnen komen. Amerika wil dat Nederland de verkoop van chiptechnologie aan China beperkt.

In aanloop naar het gesprek roept FME het kabinet op om een vuist te maken tegen het verzoek. “Nederland is gebaat bij een meer eensgezind en krachtig optreden van de Europese Unie”, zei FME-voorzitter Theo Henrar in een verklaring.

“In deze tijd van snelle technologische ontwikkelingen, digitalisering en geopolitieke spanningen is nationale en Europese strategische autonomie van groot belang.”

Chipexportbeperkingen

Naar eigen zeggen vreest Washington dat China geavanceerde chiptechnologie kan gebruiken voor militaire doeleinden. Vandaar vallen Amerikaanse chipbedrijven sinds oktober onder een streng exportverbod. De Verenigde Staten wil dat bondgenoten Nederland en Japan de maatregelen overnemen.

Nieuwe exportbeperkingen zouden een klap zijn voor Nederlandse chipbedrijven met Chinese klanten, waaronder ASML. FME waarschuwt dat extra maatregelen negatieve gevolgen hebben voor de Nederlandse en Europese economie. De brancheorganisatie hoopt dat het kabinet geen of weinig gehoor geeft aan de oproep van de Verenigde Staten.

In plaats daarvan stelt FME dat Nederland bij de Europese Commissie moet aankloppen voor samenwerkingen en steun op het gebied van internationaal beleid. Ook ziet voorzitter Henrar potentie in samenwerkingen met grote chipindustrieën buiten Europa, waaronder die van Zuid-Korea, Taiwan en Japan.

“De digitale economie is de afgelopen vijftien jaar tweeënhalf keer harder gegroeid dan de analoge”, aldus Henrar. “Halfgeleider-en chiptechnologie ligt aan de basis van deze groei. Er moet dus ruim baan zijn voor onze Hollandse digitale kampioenen, binnen de door de Europese Unie vastgestelde grenzen.”

Tip: Minister Schreinemacher: ‘Voldoen aan sanctieregels VS is niet vanzelfsprekend’