Tesla Model 3 kan zichzelf inparkeren en de garagedeur sluiten

Zo nu en dan brengt Tesla een nieuwe software-update uit voor zijn auto’s, die dan weer een interessante nieuwe functie uitrolt. Ditmaal heeft de Tesla Model 3 de mogelijkheid gekregen om zichzelf in te parkeren. Later dit jaar moet de optie nog naar de Model S en Model X komen.

De nieuwe functie maakt op handige wijze gebruik van de mogelijkheden die ervoor zorgen dat de Tesla’s autonoom kunnen rijden. Dankzij de functie, die overigens Summon gedoopt is, kan de Model 3 een parkeerplek zoeken en zichzelf uitschakelen. Ook kan de auto van een afstandje de garagedeur openen en sluiten. Daarvoor is geen chauffeur nodig en is er ook niemand nodig die de auto’s van een afstandje bestuurt.

Moeizame productie

Tesla heeft het maar moeilijk met het op peil krijgen van de productie van de Model 3. Er zijn meer dan een half miljoen auto’s besteld, waarbij mensen al een voorschot hebben betaald. Maar doordat Tesla constant tegen problemen aanloopt met het productieproces, haalt het bedrijf doelen steevast niet.

Dat is problematisch, want daardoor vragen volgens de meest recente berichten relatief veel mensen hun geld terug. Om een Tesla Model 3 aan te schaffen, moesten mensen een voorbetaling van 1.000 euro doen. Dat voorschot kan teruggevraagd worden. Volgens sommige media heeft tot tien procent van de mensen dat gedaan. Mocht dat kloppen, dan is Tesla meer dan honderd miljoen euro hierop kwijtgeraakt.

Tesla wil vijfduizend auto’s per week produceren, maar haalt die doelen naar het schijnt nog lang niet. Naar verluidt werden er woensdag zo’n vijfhonderd geproduceerd. Als Tesla de hele week vijfhonderd auto’s per dag produceert, dan komt het bedrijf er nog 1.500 tekort om het doel te halen.

Tegelijk blijft het bedrijf wel updates uitbrengen voor zijn auto’s en naar de mensen die er al een hebben uitrollen. Dat maakt het in elk geval wel interessante auto’s. Hieronder de demonstratie van de functie.